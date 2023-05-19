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  4. Украинское дерби в Швейцарии. Марченко сыграет с Сачко на турнире АТР 250
ATP
19 мая 2023, 22:10 | Обновлено 19 мая 2023, 22:11
74
0

Украинское дерби в Швейцарии. Марченко сыграет с Сачко на турнире АТР 250

Илья и Виталий встрется в первом раунде отбора к соревнованиям в Женеве

19 мая 2023, 22:10 | Обновлено 19 мая 2023, 22:11
74
0
Украинское дерби в Швейцарии. Марченко сыграет с Сачко на турнире АТР 250
Instagram. Виталий Сачко

В субботу, 20 мая, состоится матч первого раунда квалификации грунтового турнира серии АТР 250 в Женеве (Швейцария) между украинскими теннисистами Ильей Марченко (АТР 321) и Виталием Сачко (АТР 282).

Ранее они играли между собой в 2019 году в первом раунде на челленджере в Исманинге (Германия). Тогда победу праздновал Сачко. Игра завершилась со счетом 7:6 (10:8), 6:3.

Поединок между Ильей и Виталием запланирован на 15:00 по Киеву. Победитель встречи в финале отбора сыграет с Алессандро Джаннесси (АТР 230) из Италии или Денисом Евсеевым (АТР 296) из Казахстана.

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Илья Марченко Виталий Сачко ATP Женева
Источник Sport.ua
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