Украинское дерби в Швейцарии. Марченко сыграет с Сачко на турнире АТР 250

В субботу, 20 мая, состоится матч первого раунда квалификации грунтового турнира серии АТР 250 в Женеве (Швейцария) между украинскими теннисистами Ильей Марченко (АТР 321) и Виталием Сачко (АТР 282).

Ранее они играли между собой в 2019 году в первом раунде на челленджере в Исманинге (Германия). Тогда победу праздновал Сачко. Игра завершилась со счетом 7:6 (10:8), 6:3.

Поединок между Ильей и Виталием запланирован на 15:00 по Киеву. Победитель встречи в финале отбора сыграет с Алессандро Джаннесси (АТР 230) из Италии или Денисом Евсеевым (АТР 296) из Казахстана.