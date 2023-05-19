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  4. Рыбакина – Остапенко. Кто сыграет с Калининой в Риме? Смотреть онлайн. LIVE
WTA
19 мая 2023, 20:50 | Обновлено 19 мая 2023, 20:52
3317
1

Рыбакина – Остапенко. Кто сыграет с Калининой в Риме? Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию полуфинального матча на турнире WTA 1000 в Риме

19 мая 2023, 20:50 | Обновлено 19 мая 2023, 20:52
3317
1
Рыбакина – Остапенко. Кто сыграет с Калининой в Риме? Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко

19 мая состоится полуфинальный матч в верхней части сетки грунтового турнира серии WTA 1000 в Риме (Италия).

Представительница Казахстана Елена Рыбакина (WTA 6) сыграет с Аленой Остапенко (WTA 20) из Латвии. Поединок состоится третьим запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала поединка – 19:50 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки три раза играли между собой. Счет 2:1 в пользу Остапенко.

Победительница встречи выйдет в финале тысячника в столице Италии, где сыграет с украинской теннисисткой Ангелиной Калининой (WTA 47). В своей полуфинальной игре Ангелина обыграла Веронику Кудерметову (WTA 12).

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Источник Sport.ua
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KirTheKing
..думаю шансов на победу в финале больше если выйдет рыбакина.. Остап Ибрагимыч если споймает кураж, мало никому не покажется..
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