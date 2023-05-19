Николай Матвиенко провел 200-й матч в клубной карьере
На высшем уровне защитник горняков дебютировал в августе 2015 года
Матч с «Вересом» стал 200-м в клубной карьере 27-летнего защитника горняков Николая Матвиенко. 167 встреч он отыграл за «Шахтер», 19 - за «Ворсклу» и 14 - за «Карпаты». 139 раз Николай выходил на поле в чемпионатах Украины, 46 - в еврокубках, 13 - в Кубке Украины и 2 - в Суперкубке Украины.
Чтобы войти в «Клуб 200» Матвиенко понадобилось 7 лет 270 дней, начиная с дебюта на высшем уровне, который состоялся 22 августа 2015 года в гостевом кубковом поединке «Шахтера» с киевским «Арсеналом» (3:0).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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