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Украина. Премьер лига
19 мая 2023, 18:54 |
808
0

Александр Кучер побил рекорд Николая Павлова

Тренер днепрян отпраздновал 20-ю викторию в УПЛ в 27-м матче

19 мая 2023, 18:54 |
808
0
Александр Кучер побил рекорд Николая Павлова
СК Днепр-1. Александр Кучер

Победа «Днепра-1» над «Колосом» позволило наставнику днепрян Александру Кучеру отпраздновать 20-ю викторию в чемпионатах Украины всего лишь в 27-м матче. Меньше игр для достижения этого рубежа понадобилось только пяти тренерам «Динамо» и трем «Шахтера». А лучший до сего времени результат среди «коучей», работавших не с бело-синими или оранжево-черными, принадлежавший с 1992 года Николаю Павлову («Днепр»), Кучер превзошел сразу на 6 матчей.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Тренеры, быстрее всех одержавшие свои первые 20 побед в чемпионатах Украины:

Матч

Тренер

Клуб

Дата

Соперник

Счет

22-й

Мирча ЛУЧЕСКУ

Шахтер

05.03.2005

Волынь (д)

3:1

23-й

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Динамо

08.09.1997

Прикарпатье (д)

4:0

23-й

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

Динамо

28.04.2006

Кривбасс (д)

3:1

23-й

Паулу ФОНСЕКА

Шахтер

02.04.2017

Заря (г)

2:1

24-й

Юрий СЕМИН

Динамо

25.10.2008

Таврия (г)

3:1

24-й

Луиш КАШТРУ

Шахтер

31.05.2020

Динамо (д)

3:1

25-й

Михаил ФОМЕНКО

Динамо

08.10.1993

Заря (д)

1:0

26-й

Валерий ГАЗЗАЕВ

Динамо

18.04.2010

Днепр (д)

2:1

27-й

Сергей РЕБРОВ

Динамо

04.05.2015

Говерла (д)

6:0

27-й

Александр КУЧЕР

Днепр-1

19.05.2023

Колос (д)

2:1
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Александр Кучер Николай Павлов Украинская Премьер-лига Днепр-1 цифры и факты
Источник Sport.ua
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