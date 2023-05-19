Александр Кучер побил рекорд Николая Павлова

Победа «Днепра-1» над «Колосом» позволило наставнику днепрян Александру Кучеру отпраздновать 20-ю викторию в чемпионатах Украины всего лишь в 27-м матче. Меньше игр для достижения этого рубежа понадобилось только пяти тренерам «Динамо» и трем «Шахтера». А лучший до сего времени результат среди «коучей», работавших не с бело-синими или оранжево-черными, принадлежавший с 1992 года Николаю Павлову («Днепр»), Кучер превзошел сразу на 6 матчей.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Тренеры, быстрее всех одержавшие свои первые 20 побед в чемпионатах Украины: