Александр Кучер побил рекорд Николая Павлова
Тренер днепрян отпраздновал 20-ю викторию в УПЛ в 27-м матче
Победа «Днепра-1» над «Колосом» позволило наставнику днепрян Александру Кучеру отпраздновать 20-ю викторию в чемпионатах Украины всего лишь в 27-м матче. Меньше игр для достижения этого рубежа понадобилось только пяти тренерам «Динамо» и трем «Шахтера». А лучший до сего времени результат среди «коучей», работавших не с бело-синими или оранжево-черными, принадлежавший с 1992 года Николаю Павлову («Днепр»), Кучер превзошел сразу на 6 матчей.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Тренеры, быстрее всех одержавшие свои первые 20 побед в чемпионатах Украины:
|
Матч
|
Тренер
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
22-й
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Шахтер
|
05.03.2005
|
Волынь (д)
|
3:1
|
23-й
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Динамо
|
08.09.1997
|
Прикарпатье (д)
|
4:0
|
23-й
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
Динамо
|
28.04.2006
|
Кривбасс (д)
|
3:1
|
23-й
|
Паулу ФОНСЕКА
|
Шахтер
|
02.04.2017
|
Заря (г)
|
2:1
|
24-й
|
Юрий СЕМИН
|
Динамо
|
25.10.2008
|
Таврия (г)
|
3:1
|
24-й
|
Луиш КАШТРУ
|
Шахтер
|
31.05.2020
|
Динамо (д)
|
3:1
|
25-й
|
Михаил ФОМЕНКО
|
Динамо
|
08.10.1993
|
Заря (д)
|
1:0
|
26-й
|
Валерий ГАЗЗАЕВ
|
Динамо
|
18.04.2010
|
Днепр (д)
|
2:1
|
27-й
|
Сергей РЕБРОВ
|
Динамо
|
04.05.2015
|
Говерла (д)
|
6:0
|
27-й
|
Александр КУЧЕР
|
Днепр-1
|
19.05.2023
|
Колос (д)
|
2:1
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