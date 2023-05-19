Фрэнк ЛЭМПАРД: «Я пытался привести Холанда в Челси»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард признался, что в свое время пытался привести в команду нынешнего лидера атак «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда:

«Холанд? То, что он делает – это фантастически. Я пытался привести его в «Челси», его уровень был очень очевиден. Не знаю, согласился бы он на переход, но я был его большим фанатом, и приложил немало усилий, не знаю, насколько были заинтересованы другие.

Могу только отдать Эрлингу должное, мне нравятся подобные игроки, которые стремятся быть лучшими. Нужно иметь план, чтобы справиться с такими».