Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фрэнк ЛЭМПАРД: «Я пытался привести Холанда в Челси»
Англия
19 мая 2023, 17:51 |
650
0

Фрэнк ЛЭМПАРД: «Я пытался привести Холанда в Челси»

Тренер «Челси» – о форварде «Манчестер Сити»

19 мая 2023, 17:51 |
650
0
Фрэнк ЛЭМПАРД: «Я пытался привести Холанда в Челси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Лэмпард

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард признался, что в свое время пытался привести в команду нынешнего лидера атак «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда:

«Холанд? То, что он делает – это фантастически. Я пытался привести его в «Челси», его уровень был очень очевиден. Не знаю, согласился бы он на переход, но я был его большим фанатом, и приложил немало усилий, не знаю, насколько были заинтересованы другие.

Могу только отдать Эрлингу должное, мне нравятся подобные игроки, которые стремятся быть лучшими. Нужно иметь план, чтобы справиться с такими».

По теме:
Герой полуфинала ЛЧ. Ман Сити до последнего будет бороться за Бернарду
Микель АРТЕТА: «Манчестер Сити, вероятно, лучшая команда в истории АПЛ»
ФОТО. Манчестер Сити представил домашнюю форму на следующий сезон
Фрэнк Лэмпард Челси Эрлинг Холанд Манчестер Сити
Источник Football London
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Топ-10 высокооплачиваемых футболистов Америки: сбитые летчики Европы и УПЛ
Футбол | 18 мая 2023, 17:15 5
Топ-10 высокооплачиваемых футболистов Америки: сбитые летчики Европы и УПЛ
Топ-10 высокооплачиваемых футболистов Америки: сбитые летчики Европы и УПЛ

Выясняем, кто из игроков получает больше всего на другом конце земного шара…

ЛЕОНЕНКО: Довбик, ты, кроме пенальти, еще будешь как-то забивать?
Футбол | 19 мая 2023, 11:58 15
ЛЕОНЕНКО: Довбик, ты, кроме пенальти, еще будешь как-то забивать?
ЛЕОНЕНКО: Довбик, ты, кроме пенальти, еще будешь как-то забивать?

Экс-форвард «Динамо» резко обратился к нападающему «Днепра-1»

ВИДЕО. Показали характер. Днепр-1 забил победный гол на 94-й минуте
Футбол | 19.05.2023, 16:23
ВИДЕО. Показали характер. Днепр-1 забил победный гол на 94-й минуте
ВИДЕО. Показали характер. Днепр-1 забил победный гол на 94-й минуте
Турнир одной команды. Севилья одолела Ювентус и вышла в финал ЛЕ
Футбол | 19.05.2023, 00:40
Турнир одной команды. Севилья одолела Ювентус и вышла в финал ЛЕ
Турнир одной команды. Севилья одолела Ювентус и вышла в финал ЛЕ
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 19.05.2023, 00:05
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Трагическая случайность. Олимпийская чемпионка Ковальчик стала вдовой
Трагическая случайность. Олимпийская чемпионка Ковальчик стала вдовой
18.05.2023, 16:56 2
Зимние виды
ЛЕОНЕНКО: «Хочу показать людям, что Зинченко не такой, как все думают»
ЛЕОНЕНКО: «Хочу показать людям, что Зинченко не такой, как все думают»
19.05.2023, 10:01 34
Футбол
Падение чемпиона. Манчестер Сити разгромил Реал и вышел в финал ЛЧ
Падение чемпиона. Манчестер Сити разгромил Реал и вышел в финал ЛЧ
17.05.2023, 23:53 72
Футбол
Чемпион Украины с большой вероятностью сыграет сразу в групповом раунде ЛЧ
Чемпион Украины с большой вероятностью сыграет сразу в групповом раунде ЛЧ
17.05.2023, 22:51 11
Футбол
ФОТО. Ребров опубликовал пост в соцсетях после победы Аль-Айна в Кубке лиги
ФОТО. Ребров опубликовал пост в соцсетях после победы Аль-Айна в Кубке лиги
18.05.2023, 13:09
Футбол
Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Василий Ломаченко
Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Василий Ломаченко
19.05.2023, 05:01 12
Бокс
ЛОМАЧЕНКО: «Война? Только Бог может что-то изменить. Поэтому надо молиться»
ЛОМАЧЕНКО: «Война? Только Бог может что-то изменить. Поэтому надо молиться»
17.05.2023, 23:45 69
Бокс
ЧМ по хоккею. Непростая победа Финляндии, 5 шайб Канады
ЧМ по хоккею. Непростая победа Финляндии, 5 шайб Канады
17.05.2023, 22:41 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности