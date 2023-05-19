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Испания
19 мая 2023, 17:26 |
152
0

Барселона собирается продлить контракт с Хави

Новое соглашение будет рассчитано до 2026 года

19 мая 2023, 17:26 |
152
0
Барселона собирается продлить контракт с Хави
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

«Барселона» собирается продлить контракт с главным тренером команды Хави после завоевания чемпионства в Ла Лиге в нынешнем сезоне. Планируется соглашение до 2026 года, нынешний контракт истекает летом 2024 года.

На следующей неделе состоится встреча президента «Барселоны» Жоана Лапорты с Хави. Тренер ожидает, что соглашение будет достигнуто быстро.

Хави возглавляет «Барселону» с ноября 2021 года.

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Источник Sport.es
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