Украина. Премьер лига19 мая 2023, 16:23 |
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ВИДЕО. Показали характер. Днепр-1 забил победный гол на 94-й минуте
Сарапий оформил победный гол
19 мая 2023, 16:23 |
2074
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В матче чемпионата Украины претендент на чемпионство Днепр-1 в тяжелом матче обыграл Колос со счетом 2:1. На 94-й минуте победный гол забил Эдуард Сарапий.
Команда Александра Кучера продолжает борьбу за титул.
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