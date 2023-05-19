Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Показали характер. Днепр-1 забил победный гол на 94-й минуте
Украина. Премьер лига
19 мая 2023, 16:23 |
2074
0

ВИДЕО. Показали характер. Днепр-1 забил победный гол на 94-й минуте

Сарапий оформил победный гол

19 мая 2023, 16:23 |
2074
0
ВИДЕО. Показали характер. Днепр-1 забил победный гол на 94-й минуте
УПЛ

В матче чемпионата Украины претендент на чемпионство Днепр-1 в тяжелом матче обыграл Колос со счетом 2:1. На 94-й минуте победный гол забил Эдуард Сарапий.

Команда Александра Кучера продолжает борьбу за титул.

По теме:
Эдуард САРАПИЙ: «Кто именно забивает – все равно»
С трудом смогли. Днепр-1 с проблемами переиграл Колос
Один мяч до рекорда. Артем Довбик оформил очередной гол
Днепр-1 Колос Ковалевка Эдуард Сарапий
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Италия будет представлена во всех финалах еврокубков
Футбол | 19 мая 2023, 04:04 2
Италия будет представлена во всех финалах еврокубков
Италия будет представлена во всех финалах еврокубков

«Интер», «Рома» и «Фиорентина» проводят отличный сезон на евроарене

ФОТО. Тиаго Силва восхищен мышцами Мудрика
Футбол | 18 мая 2023, 22:21 14
ФОТО. Тиаго Силва восхищен мышцами Мудрика
ФОТО. Тиаго Силва восхищен мышцами Мудрика

Забавное фото с тренировки «Челси»

ЛЕОНЕНКО: Довбик, ты, кроме пенальти, еще будешь как-то забивать?
Футбол | 19.05.2023, 11:58
ЛЕОНЕНКО: Довбик, ты, кроме пенальти, еще будешь как-то забивать?
ЛЕОНЕНКО: Довбик, ты, кроме пенальти, еще будешь как-то забивать?
УПЛ: кто на вылет?
Футбол | 19.05.2023, 15:35
УПЛ: кто на вылет?
УПЛ: кто на вылет?
Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Василий Ломаченко
Бокс | 19.05.2023, 05:01
Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Василий Ломаченко
Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Василий Ломаченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Переговоры – на финальной стадии. Названы ассистенты Реброва в сборной
Переговоры – на финальной стадии. Названы ассистенты Реброва в сборной
18.05.2023, 20:12 1
Футбол
Топ-10 высокооплачиваемых футболистов Америки: сбитые летчики Европы и УПЛ
Топ-10 высокооплачиваемых футболистов Америки: сбитые летчики Европы и УПЛ
18.05.2023, 17:15 5
Футбол
Трагическая случайность. Олимпийская чемпионка Ковальчик стала вдовой
Трагическая случайность. Олимпийская чемпионка Ковальчик стала вдовой
18.05.2023, 16:56 1
Зимние виды
ЧМ по хоккею. Четвертая победа США, успех сборной Латвии
ЧМ по хоккею. Четвертая победа США, успех сборной Латвии
17.05.2023, 18:45
Хоккей
ЛОМАЧЕНКО: «Война? Только Бог может что-то изменить. Поэтому надо молиться»
ЛОМАЧЕНКО: «Война? Только Бог может что-то изменить. Поэтому надо молиться»
17.05.2023, 23:45 68
Бокс
ЧМ по хоккею. Непростая победа Финляндии, 5 шайб Канады
ЧМ по хоккею. Непростая победа Финляндии, 5 шайб Канады
17.05.2023, 22:41 1
Хоккей
Клопп обратился к руководству Ливерпуля с просьбой об одном трансфере
Клопп обратился к руководству Ливерпуля с просьбой об одном трансфере
17.05.2023, 17:00 4
Футбол
Падение чемпиона. Манчестер Сити разгромил Реал и вышел в финал ЛЧ
Падение чемпиона. Манчестер Сити разгромил Реал и вышел в финал ЛЧ
17.05.2023, 23:53 72
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности