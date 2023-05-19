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Украина. Премьер лига
19 мая 2023, 15:21 | Обновлено 19 мая 2023, 16:17
2263
3

Один мяч до рекорда. Артем Довбик оформил очередной гол

24-й гол в сезоне

19 мая 2023, 15:21 | Обновлено 19 мая 2023, 16:17
2263
3
Один мяч до рекорда. Артем Довбик оформил очередной гол
ФК Днепр-1. Артем Довбик

В матче чемпионата Украины «Днепр-1» - «Колос» при счете 1:0 в пользу гостей команда Александра Кучера сравняла счет на старте второго тайма.

Гол мощным ударом с нескольких метров оформил Артем Довбик. Для форварда это 24-й гол в нынешнем сезоне УПЛ. До рекорда Генриха Мхитаряна игроку осталось забить один мяч.

«Днепр-1» ведет с «Шахтером» и «Зарей» борьбу за чемпионский титул.

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Днепр-1 Артем Довбик чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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