Один мяч до рекорда. Артем Довбик оформил очередной гол

В матче чемпионата Украины «Днепр-1» - «Колос» при счете 1:0 в пользу гостей команда Александра Кучера сравняла счет на старте второго тайма.

Гол мощным ударом с нескольких метров оформил Артем Довбик. Для форварда это 24-й гол в нынешнем сезоне УПЛ. До рекорда Генриха Мхитаряна игроку осталось забить один мяч.

«Днепр-1» ведет с «Шахтером» и «Зарей» борьбу за чемпионский титул.