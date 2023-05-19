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  4. ВИДЕО. Красивая контратака. Колос забил Днепру-1 в матче УПЛ
Украина. Премьер лига
19 мая 2023, 15:15 |
1287
0

ВИДЕО. Красивая контратака. Колос забил Днепру-1 в матче УПЛ

Команда Кучера проиграла первый тайм

19 мая 2023, 15:15 |
1287
0
ВИДЕО. Красивая контратака. Колос забил Днепру-1 в матче УПЛ
ФК Колос

В матче чемпионата Украины «Днепр-1» - «Колос» гости хорошо провели первый тайм, а под перерыв реализовали свой шанс в контратаке, сделав счет 1:0.

Гол забил Мякушко после передачи Безбородько.

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Источник Sport.ua
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