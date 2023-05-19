Украина. Премьер лига19 мая 2023, 15:15 |
1287
0
ВИДЕО. Красивая контратака. Колос забил Днепру-1 в матче УПЛ
Команда Кучера проиграла первый тайм
19 мая 2023, 15:15 |
1287
0
В матче чемпионата Украины «Днепр-1» - «Колос» гости хорошо провели первый тайм, а под перерыв реализовали свой шанс в контратаке, сделав счет 1:0.
Гол забил Мякушко после передачи Безбородько.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 19 мая 2023, 12:38 7
Тайсон снова за свое
Футбол | 18 мая 2023, 17:15 5
Выясняем, кто из игроков получает больше всего на другом конце земного шара…
Футбол | 19.05.2023, 04:04
Футбол | 19.05.2023, 13:23
Футбол | 19.05.2023, 10:01
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.05.2023, 22:51 11
18.05.2023, 06:06
17.05.2023, 17:59 117
17.05.2023, 22:41 1
17.05.2023, 18:45
19.05.2023, 05:01 12
17.05.2023, 23:53 72
17.05.2023, 22:05 3