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  4. Виталий ПОНОМАРЕВ: «Львов может дать бой любому сопернику»
Украина. Премьер лига
19 мая 2023, 15:05 |
296
0

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Львов может дать бой любому сопернику»

Тренер «Руха» – о матче против «Львова»

19 мая 2023, 15:05 |
296
0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Львов может дать бой любому сопернику»
ФК Рух Львов. Виталий Пономарев

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев поделился ожиданиями от матча 27-го тура УПЛ против «Львова» (21 мая):

«Все матчи, которые у нас остались до окончания сезона, — сверхважные. Они - как финалы. Понятно, что мы готовимся только на победы во всех поединках. Нам некуда отступать, надо набирать очки во всех поединках. Поэтому серьезно готовимся. Ребята, в принципе, работают на должном уровне. Не могу сказать, что есть какая-то недооценка «Львова», все очень серьезно настраиваются, ведь осознают, что впереди - ответственная игра.

«Львов» — неуступчивая команда, мы проиграли в матче первого круга. Поэтому, конечно, надо сейчас победить, доказать, что мы не слабая команда, а сильнее. Поэтому отнюдь не может быть недооценки, наоборот - надо очень серьезно готовиться и настраиваться. Понимаем, что «Львов» может дать бой любому сопернику. Это продемонстрировал даже их матч с «Шахтером». Поэтому даже речь о какой-то недооценке не может идти».

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Источник ФК Рух Львов
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