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  4. Смирились с вылетом? Львов не хочет выставлять на матчи основной состав
Украина. Премьер лига
19 мая 2023, 14:51 |
1248
2

Смирились с вылетом? Львов не хочет выставлять на матчи основной состав

Продолжит ли клуб существование?

19 мая 2023, 14:51 |
1248
2
Смирились с вылетом? Львов не хочет выставлять на матчи основной состав
ФК Львов

По информации журналиста Игоря Бурбаса, «Львов» на ближайший матч УПЛ против «Руха» планирует выставить в основном молодежной состав.

Сообщается, что лидерам команды сказали не готовиться к матчу, потому что играть они не будут.

«Букмекеры постепенно снимают с линии матч «Рух» – «Львов». Другие просто понижают котировки. И это более чем за двое суток до стартового свистка».

«Все идет к тому, что хозяева выиграют без лишних усилий. Соперник, смирившийся с последним местом в таблице, на данный момент не собирается выставлять на игру сильнейший состав. Подчеркиваю, что именно на данный момент. Надеюсь, ситуация изменится и «Львов» даст бой. Но многих основных игроков в команде заранее предупреждают, чтобы к ближайшему туру не готовились, потому что играть они не будут», – отметил Бурбас.

Ранее сообщалось, что клуб уже предлагает игрокам разрывать контракт и покидать команду. Не исключено, что «Львов» прекратит существование в случае вылета в Первую лигу.

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BekXan
Блазні і боягузи керівництво
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+5
Remark
Руководству Львова нужно дать пожененный бан на все что связано с футболом!
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+4
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