Герой полуфинала ЛЧ. Ман Сити до последнего будет бороться за Бернарду

По информации британских СМИ, хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва ищет новый вызов в карьере и летом намерен покинуть команду.

Главным претендентом на игрока является ПСЖ, однако манчестерский клуб будет до последнего бороться за португальского полузащитника, который нужен тренеру Хосепу Гвардиоле.

Контракт Бернарду истекает в 2025 году.

В нынешнем сезоне футболист оформил 7 голов, в том числе забил два мяча в полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Реала».