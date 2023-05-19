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  4. Герой полуфинала ЛЧ. Ман Сити до последнего будет бороться за Бернарду
Англия
19 мая 2023, 14:31 |
443
0

Герой полуфинала ЛЧ. Ман Сити до последнего будет бороться за Бернарду

Игрок хочет уйти

19 мая 2023, 14:31 |
443
0
Герой полуфинала ЛЧ. Ман Сити до последнего будет бороться за Бернарду
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации британских СМИ, хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва ищет новый вызов в карьере и летом намерен покинуть команду.

Главным претендентом на игрока является ПСЖ, однако манчестерский клуб будет до последнего бороться за португальского полузащитника, который нужен тренеру Хосепу Гвардиоле.

Контракт Бернарду истекает в 2025 году.

В нынешнем сезоне футболист оформил 7 голов, в том числе забил два мяча в полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Реала».

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Манчестер Сити Бернарду Силва
Источник The Times
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