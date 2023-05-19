Снигур пробилась в полуфинал 60-тысячника ITF во Франции

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№169 WTA) продолжила победную серию на 60-тысячнике ITF во Франции.

В 1/4 финала основы четвертая сеяная украинка в двух партиях одолела Люси Нгуен Там из Франции (№387 WTA).

Сен-Годан. 1/4 финала

Дарья Снигур (Украина, 4) – Люси Нгуен Там (Франция) – 6:4, 6:1

В следующем раунде соперницей теннисистки из Украины станет Виктория Хименес Касинцева из Андорры или Алис Робб из Франции.