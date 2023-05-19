ITF19 мая 2023, 14:10 | Обновлено 19 мая 2023, 14:13
145
2
Снигур пробилась в полуфинал 60-тысячника ITF во Франции
Дарья оказалась сильнее Люси Нгуен Там из Франции
19 мая 2023, 14:10 | Обновлено 19 мая 2023, 14:13
145
2
Украинская теннисистка Дарья Снигур (№169 WTA) продолжила победную серию на 60-тысячнике ITF во Франции.
В 1/4 финала основы четвертая сеяная украинка в двух партиях одолела Люси Нгуен Там из Франции (№387 WTA).
Сен-Годан. 1/4 финала
Дарья Снигур (Украина, 4) – Люси Нгуен Там (Франция) – 6:4, 6:1
В следующем раунде соперницей теннисистки из Украины станет Виктория Хименес Касинцева из Андорры или Алис Робб из Франции.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 19 мая 2023, 13:25 0
Церемония состоится 24 мая
Футбол | 19 мая 2023, 10:52 24
Январский трансфер игрока «горняков» стал основным источником прибыли для футбольного клуба
Бокс | 19.05.2023, 05:01
Футбол | 18.05.2023, 22:21
Бокс | 19.05.2023, 06:25
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
молодець, досить впевнено, а вчора предрікали, що Снігур шансів не має
молодець Даша-надія наша!
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.05.2023, 20:20
18.05.2023, 16:56 1
18.05.2023, 06:06
17.05.2023, 17:59 117
19.05.2023, 00:05 4
17.05.2023, 23:45 70
17.05.2023, 09:08 46
17.05.2023, 22:05 3