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  4. Снигур пробилась в полуфинал 60-тысячника ITF во Франции
ITF
19 мая 2023, 14:10 | Обновлено 19 мая 2023, 14:13
145
2

Снигур пробилась в полуфинал 60-тысячника ITF во Франции

Дарья оказалась сильнее Люси Нгуен Там из Франции

19 мая 2023, 14:10 | Обновлено 19 мая 2023, 14:13
145
2
Снигур пробилась в полуфинал 60-тысячника ITF во Франции
ITF. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№169 WTA) продолжила победную серию на 60-тысячнике ITF во Франции.

В 1/4 финала основы четвертая сеяная украинка в двух партиях одолела Люси Нгуен Там из Франции (№387 WTA).

Сен-Годан. 1/4 финала
Дарья Снигур (Украина, 4) – Люси Нгуен Там (Франция) – 6:4, 6:1

В следующем раунде соперницей теннисистки из Украины станет Виктория Хименес Касинцева из Андорры или Алис Робб из Франции.

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Дарья Снигур Люси Нгуен Тан ITF Сен-Годан
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Andrey_1992
молодець, досить впевнено, а вчора предрікали, що Снігур шансів не має
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+2
Александр Ад
молодець Даша-надія наша!
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+1
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