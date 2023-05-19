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  4. Микель АРТЕТА: «Манчестер Сити, вероятно, лучшая команда в истории АПЛ»
Англия
19 мая 2023, 13:49 | Обновлено 19 мая 2023, 13:50
762
3

Микель АРТЕТА: «Манчестер Сити, вероятно, лучшая команда в истории АПЛ»

Тренер похвалил конкурента

19 мая 2023, 13:49 | Обновлено 19 мая 2023, 13:50
762
3
Микель АРТЕТА: «Манчестер Сити, вероятно, лучшая команда в истории АПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник Арсенала считает, что Манчестер Сити может считаться лучшей командой в истории АПЛ. Сейчас коллектив Хосепа Гвардиолы находится в одной победе от чемпионского титула.

«Арсенал» все еще может выиграть титул в борьбе против, вероятно, лучшей команды в истории АПЛ. Мы все еще сражаемся. Не исключено, что «Манчестер Сити» – лучшая команда в истории Премьер-Лиги. Посмотрите, что они сделали в полуфинале Лиги чемпионов».

«Манчестер Сити» вполне способен набирать в АПЛ 105-110 очков, если им захочется. Они не набрали столько лишь из-за уровня чемпионата, качества других команд», — сказал Артета.

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Арсенал Лондон Микель Артета Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу
Источник Sky Sports
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Комментарии 3
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Игорь Плахтий
а як же МЮ сера Алекса? Як казав Буба "а боржом, "  Невдячна це справа порівнювати чи то команди, чи то футболістів, чи то тренерів різних поколінь...
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0
Віталій Яценко
Сіті - точно не краща команда в історії АПЛ. Але у них точно кращий тренер. Це да.
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