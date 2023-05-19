Микель АРТЕТА: «Манчестер Сити, вероятно, лучшая команда в истории АПЛ»

Наставник Арсенала считает, что Манчестер Сити может считаться лучшей командой в истории АПЛ. Сейчас коллектив Хосепа Гвардиолы находится в одной победе от чемпионского титула.

«Арсенал» все еще может выиграть титул в борьбе против, вероятно, лучшей команды в истории АПЛ. Мы все еще сражаемся. Не исключено, что «Манчестер Сити» – лучшая команда в истории Премьер-Лиги. Посмотрите, что они сделали в полуфинале Лиги чемпионов».

«Манчестер Сити» вполне способен набирать в АПЛ 105-110 очков, если им захочется. Они не набрали столько лишь из-за уровня чемпионата, качества других команд», — сказал Артета.