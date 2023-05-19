Финал АПЛ без Зинченко. Артета рассказал о ситуации украинца

Наставник «Арсенала» Микель Артета рассказал о том, что украинец Александр Зинченко пропустит два последних тура нынешнего сезона АПЛ из-за травмы.

«Травмы у Зинченко и Мартинелли, оба выбыли до конца сезона, пропустят два матча. У Александра повреждение икроножной мышцы, а травма Мартинелли довольно серьезная. Он выбыл на несколько недель», – сказал Артета.

Пока нет информации, успеет ли Зинченко восстановиться к 12 июня, когда сборная Украины проведет спарринг с Германией.