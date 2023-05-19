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  4. Финал АПЛ без Зинченко. Артета рассказал о ситуации украинца
Англия
19 мая 2023, 12:55 |
910
3

Финал АПЛ без Зинченко. Артета рассказал о ситуации украинца

Александр пропустит два тура

19 мая 2023, 12:55 |
910
3
Финал АПЛ без Зинченко. Артета рассказал о ситуации украинца
Sky Sports. Зинченко попрощался с сезоном

Наставник «Арсенала» Микель Артета рассказал о том, что украинец Александр Зинченко пропустит два последних тура нынешнего сезона АПЛ из-за травмы.

«Травмы у Зинченко и Мартинелли, оба выбыли до конца сезона, пропустят два матча. У Александра повреждение икроножной мышцы, а травма Мартинелли довольно серьезная. Он выбыл на несколько недель», – сказал Артета.

Пока нет информации, успеет ли Зинченко восстановиться к 12 июня, когда сборная Украины проведет спарринг с Германией.

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Арсенал Лондон Александр Зинченко Микель Артета
Источник Sky Sports
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Комментарии 3
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Alex196
Арсенал закончил уже чемпионат довольствуясь 2 м местом .Это тоже достижение 
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+3
симон петлюра
Леоненко жабу свою задушит а то зависть Зинченко Чемпион АПЛ играет в футбол 8 лямов получает а леоненко с котами живёт и разговаривает эксперт по котам. 
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0
Aleksandr Vorobiov
Зинченко уже всё, 1 матч играет, 3 лечится. Это уже не игрок.
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-2
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