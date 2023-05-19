Англия19 мая 2023, 12:55 |
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Финал АПЛ без Зинченко. Артета рассказал о ситуации украинца
Александр пропустит два тура
19 мая 2023, 12:55 |
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Наставник «Арсенала» Микель Артета рассказал о том, что украинец Александр Зинченко пропустит два последних тура нынешнего сезона АПЛ из-за травмы.
«Травмы у Зинченко и Мартинелли, оба выбыли до конца сезона, пропустят два матча. У Александра повреждение икроножной мышцы, а травма Мартинелли довольно серьезная. Он выбыл на несколько недель», – сказал Артета.
Пока нет информации, успеет ли Зинченко восстановиться к 12 июня, когда сборная Украины проведет спарринг с Германией.
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Комментарии 3
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Арсенал закончил уже чемпионат довольствуясь 2 м местом .Это тоже достижение
Леоненко жабу свою задушит а то зависть Зинченко Чемпион АПЛ играет в футбол 8 лямов получает а леоненко с котами живёт и разговаривает эксперт по котам.
Зинченко уже всё, 1 матч играет, 3 лечится. Это уже не игрок.
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