Источник: контракт Реброва рассчитан на два цикла, УАФ готовится объявить
Дебют будет в матче против Германии
По информации СМИ, УАФ максимум на следующей неделе официально объявит о подписании контракта с тренером Сергеем Ребровым. Договор уже оформлен.
Соглашение будет рассчитано на два цикла: Евро-2024 и ЧМ-2026, а после этого может быть продлено по согласию сторон. Одной из главных задач Реброва будет создание единой модели и системы для сборных всех возрастных категорий.
Сообщается, что наставник еще не определился с тренером вратарей. Главным претендентом является Рустам Худжамов.
Первый матч Реброва в сборной Украины состоится 12 июня в спарринге против Германии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Январский трансфер игрока «горняков» стал основным источником прибыли для футбольного клуба
Выясняем, кто из игроков получает больше всего на другом конце земного шара…
Надія вмирає останньою...