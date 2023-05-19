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  4. Источник: контракт Реброва рассчитан на два цикла, УАФ готовится объявить
Чемпионат Европы
19 мая 2023, 12:48 |
714
2

Источник: контракт Реброва рассчитан на два цикла, УАФ готовится объявить

Дебют будет в матче против Германии

19 мая 2023, 12:48 |
714
2
Источник: контракт Реброва рассчитан на два цикла, УАФ готовится объявить
ФК Аль-Айн. Сергей Ребров

По информации СМИ, УАФ максимум на следующей неделе официально объявит о подписании контракта с тренером Сергеем Ребровым. Договор уже оформлен.

Соглашение будет рассчитано на два цикла: Евро-2024 и ЧМ-2026, а после этого может быть продлено по согласию сторон. Одной из главных задач Реброва будет создание единой модели и системы для сборных всех возрастных категорий.

Сообщается, что наставник еще не определился с тренером вратарей. Главным претендентом является Рустам Худжамов.

Первый матч Реброва в сборной Украины состоится 12 июня в спарринге против Германии.

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сборная Украины по футболу Сергей Ребров УАФ
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 2
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serhiy
Хочеться,щоб з зі зміною тренера заграли "старики" і зявилися нові гравці.Не було кумівства ,як з Коноплянкою.
 Надія вмирає останньою...
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+1
brighi10
он же мовы не знает...его замахают этой мовой, а он на ней вообще ни бэ ни мэ
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0
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