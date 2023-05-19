Источник: контракт Реброва рассчитан на два цикла, УАФ готовится объявить

По информации СМИ, УАФ максимум на следующей неделе официально объявит о подписании контракта с тренером Сергеем Ребровым. Договор уже оформлен.

Соглашение будет рассчитано на два цикла: Евро-2024 и ЧМ-2026, а после этого может быть продлено по согласию сторон. Одной из главных задач Реброва будет создание единой модели и системы для сборных всех возрастных категорий.

Сообщается, что наставник еще не определился с тренером вратарей. Главным претендентом является Рустам Худжамов.

Первый матч Реброва в сборной Украины состоится 12 июня в спарринге против Германии.