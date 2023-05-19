ФОТО. Манчестер Сити представил домашнюю форму на следующий сезон

Английский клуб «Манчестер Сити» представил домашнюю форму на сезон-2023/24.

Техническим спонсором выступила компания Puma. Новый вариант экипировки представлен в традиционном небесно-голубом цвете. Ворот с V-образным вырезом выполнен в белом цвете.

Новая форма «горожан» посвящена 20-летию переезда клуба на стадион «Этихад», поэтому новый комплект вдохновлен уникальной архитектурой стадиона «Этихад» и футболкой, которую носили во время первого сезона на новой арене.