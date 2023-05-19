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  4. ФОТО. Манчестер Сити представил домашнюю форму на следующий сезон
Англия
19 мая 2023, 12:19 |
786
0

ФОТО. Манчестер Сити представил домашнюю форму на следующий сезон

Новая форма «горожан» посвящена 20-летию переезда клуба на стадион «Этихад»

19 мая 2023, 12:19 |
786
0
ФОТО. Манчестер Сити представил домашнюю форму на следующий сезон
ФК Манчестер Сити

Английский клуб «Манчестер Сити» представил домашнюю форму на сезон-2023/24.

Техническим спонсором выступила компания Puma. Новый вариант экипировки представлен в традиционном небесно-голубом цвете. Ворот с V-образным вырезом выполнен в белом цвете.

Новая форма «горожан» посвящена 20-летию переезда клуба на стадион «Этихад», поэтому новый комплект вдохновлен уникальной архитектурой стадиона «Этихад» и футболкой, которую носили во время первого сезона на новой арене.

manchester-siti-predstavil-domashnyuyu-formu-na-sleduyushchiy-sezon
manchester-siti-predstavil-domashnyuyu-formu-na-sleduyushchiy-sezon-foto-1
manchester-siti-predstavil-domashnyuyu-formu-na-sleduyushchiy-sezon-foto-2
manchester-siti-predstavil-domashnyuyu-formu-na-sleduyushchiy-sezon-foto-3
manchester-siti-predstavil-domashnyuyu-formu-na-sleduyushchiy-sezon-foto-4
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Манчестер Сити игровая форма фото
Источник ФК Манчестер Сити
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