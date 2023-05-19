Англия19 мая 2023, 12:19 |
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ФОТО. Манчестер Сити представил домашнюю форму на следующий сезон
Новая форма «горожан» посвящена 20-летию переезда клуба на стадион «Этихад»
19 мая 2023, 12:19 |
786
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Английский клуб «Манчестер Сити» представил домашнюю форму на сезон-2023/24.
Техническим спонсором выступила компания Puma. Новый вариант экипировки представлен в традиционном небесно-голубом цвете. Ворот с V-образным вырезом выполнен в белом цвете.
Новая форма «горожан» посвящена 20-летию переезда клуба на стадион «Этихад», поэтому новый комплект вдохновлен уникальной архитектурой стадиона «Этихад» и футболкой, которую носили во время первого сезона на новой арене.
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