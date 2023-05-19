Антон ЦАРЕНКО: «Луческу мотивировал бороться за место в основе»

Полузащитник киевского «Динамо» Антон Царенко рассказал о первой встрече с главным тренером столичного гранда Мирчей Луческу.

«Он сказал: «Смотрите, я вас оставил с первой командой, поэтому вы должны показать все свои сильнейшие качества, которые вы показывали в юношеской сборной. Здесь большая конкуренция, и у вас должно быть соответствующее желание бороться за место в основе и работать над собой всегда».

Вот такими словами Луческу мотивировал нас бороться за место в основе», - сказал Царенко.

В этом сезоне за «Динамо» во всех турнирах Царенко провел 12 матчей и забил один гол. Его контракт с киевлянами действителен до 31 декабря 2024 года.