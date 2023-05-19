Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Антон ЦАРЕНКО: «Луческу мотивировал бороться за место в основе»
Украина. Премьер лига
19 мая 2023, 10:28 | Обновлено 19 мая 2023, 11:53
131
0

Антон ЦАРЕНКО: «Луческу мотивировал бороться за место в основе»

Талант «Динамо» вспомнил первый разговор с Мистером

19 мая 2023, 10:28 | Обновлено 19 мая 2023, 11:53
131
0
Антон ЦАРЕНКО: «Луческу мотивировал бороться за место в основе»
ФК Динамо Киев. Антон Царенко

Полузащитник киевского «Динамо» Антон Царенко рассказал о первой встрече с главным тренером столичного гранда Мирчей Луческу.

«Он сказал: «Смотрите, я вас оставил с первой командой, поэтому вы должны показать все свои сильнейшие качества, которые вы показывали в юношеской сборной. Здесь большая конкуренция, и у вас должно быть соответствующее желание бороться за место в основе и работать над собой всегда».

Вот такими словами Луческу мотивировал нас бороться за место в основе», - сказал Царенко.

В этом сезоне за «Динамо» во всех турнирах Царенко провел 12 матчей и забил один гол. Его контракт с киевлянами действителен до 31 декабря 2024 года.

По теме:
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Динамовцы играют так, будто делают нам одолжение»
Олег ФЕДОРЧУК: «Есть вина Луческу, но главная проблема гораздо глубже»
Бразильский клуб собирается выкупить контракт хавбека у киевского Динамо
Антон Царенко Динамо Киев Мирча Луческу
Источник Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛЕОНЕНКО: «Хочу показать людям, что Зинченко не такой, как все думают»
Футбол | 19 мая 2023, 10:28 10
ЛЕОНЕНКО: «Хочу показать людям, что Зинченко не такой, как все думают»
ЛЕОНЕНКО: «Хочу показать людям, что Зинченко не такой, как все думают»

Футбольный эксперт не понимает хвалебных отзывов об игре Александра

ВИДЕО. Мегакамбэк из 3-го дивизиона Англии. Шеффилд Уэнсдей отыграл 4 гола
Футбол | 19 мая 2023, 11:34 0
ВИДЕО. Мегакамбэк из 3-го дивизиона Англии. Шеффилд Уэнсдей отыграл 4 гола
ВИДЕО. Мегакамбэк из 3-го дивизиона Англии. Шеффилд Уэнсдей отыграл 4 гола

«Совы» чудом преодолели первый раунд плей-офф и претендуют на выход в Чемпионшип

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 19.05.2023, 00:05
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ФОТО. Тиаго Силва восхищен мышцами Мудрика
Футбол | 18.05.2023, 22:21
ФОТО. Тиаго Силва восхищен мышцами Мудрика
ФОТО. Тиаго Силва восхищен мышцами Мудрика
Турнир одной команды. Севилья одолела Ювентус и вышла в финал ЛЕ
Футбол | 19.05.2023, 00:40
Турнир одной команды. Севилья одолела Ювентус и вышла в финал ЛЕ
Турнир одной команды. Севилья одолела Ювентус и вышла в финал ЛЕ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Трагическая случайность. Олимпийская чемпионка Ковальчик стала вдовой
Трагическая случайность. Олимпийская чемпионка Ковальчик стала вдовой
18.05.2023, 16:56 1
Зимние виды
ФОТО. Ребров опубликовал пост в соцсетях после победы Аль-Айна в Кубке лиги
ФОТО. Ребров опубликовал пост в соцсетях после победы Аль-Айна в Кубке лиги
18.05.2023, 13:09
Футбол
Источник: контракт УАФ с Ребровым подписан
Источник: контракт УАФ с Ребровым подписан
18.05.2023, 05:46 23
Футбол
Падение чемпиона. Манчестер Сити разгромил Реал и вышел в финал ЛЧ
Падение чемпиона. Манчестер Сити разгромил Реал и вышел в финал ЛЧ
17.05.2023, 23:53 72
Футбол
Ман Сити – в финале ЛЧ, варианты для Мудрика и Довбика, гол Ярмоленко
Ман Сити – в финале ЛЧ, варианты для Мудрика и Довбика, гол Ярмоленко
18.05.2023, 06:06
Другие виды
Чемпион Украины с большой вероятностью сыграет сразу в групповом раунде ЛЧ
Чемпион Украины с большой вероятностью сыграет сразу в групповом раунде ЛЧ
17.05.2023, 22:51 11
Футбол
Свентек снялась с матча против Рыбакиной в 1/4 финала супертурнира в Риме
Свентек снялась с матча против Рыбакиной в 1/4 финала супертурнира в Риме
18.05.2023, 01:45 21
Теннис
ЧМ по хоккею. Четвертая победа США, успех сборной Латвии
ЧМ по хоккею. Четвертая победа США, успех сборной Латвии
17.05.2023, 18:45
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности