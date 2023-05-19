Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

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Украина. Премьер лига
19 мая 2023, 10:01 | Обновлено 19 мая 2023, 11:48
242
0

Рифет КАПИЧ: «Поражает мужество украинцев»

Хавбек «Кривбасса» – о жизни в Украине во время войны

19 мая 2023, 10:01 | Обновлено 19 мая 2023, 11:48
242
0
Рифет КАПИЧ: «Поражает мужество украинцев»
ФК Кривбасс. Рифет Капич

27-летний боснийский полузащитник «Кривбасса» Рифет Капич рассказал о жизни в Украине во время войны.

‒ Как живется вам в Кривом Роге?
– Мне очень нравится город, красивый центр с хорошими ресторанами и кафе. Много где не бывал еще, но поражает, как Кривой Рог сочетает красивые здания с природой и индустрией.

В общем, я уже кое-что видел в Украине - Киев, Одессу, Львов. Ваша страна очень разная, но красивая.

‒ Самое страшное, что видели в Украине?
– О, сначала в Украине каждый день было страшно и непривычно. Едешь, смотришь на разбитые дома - к этому нельзя привыкнуть. Особенно, когда от отца слышал, что есть война. Я никогда в жизни раньше не слышал сирен и не знал, что такое комендантский час. Что делать? Как себя вести? Но меня поражает мужество украинцев, как они даже во время войны невероятными усилиями сохраняют нормальную жизнь. Могу сказать украинцам только «спасибо» за то, как они заботятся друг о друге, обо всех людях, кто рядом.

‒ Как быстро адаптировались к сиренам и прерываниям матчей?
– Для футболистов это действительно трудно. Ты уже разогрелся, играешь, потом перерыв - и не знаешь, как быстро это закончится. Конечно, это сбивает ритм. Идти в раздевалку - и потом заново выходить, настраиваться, это трудно. Тем более, у нас не раз это случалось - с «Днепром-1», «Ингульцом», в других матчах.

Но, каждый раз, когда это происходит, я говорю себе: «Скажи «Слава Богу», что ты жив, ты в укрытии, подождешь и выйдешь играть. А сколько людей отдают свою жизнь за Украину!». Мне не может быть тяжелее в Украине играть в футбол, тренироваться, работать, чем людям, которые воюют за свою родину.

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Рифет Капич Кривбасс Кривой Рог
Источник Украинский футбол
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