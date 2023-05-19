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  4. Олег ФЕДОРЧУК: «Есть вина Луческу, но главная проблема гораздо глубже»
Украина. Премьер лига
19 мая 2023, 07:19 | Обновлено 19 мая 2023, 08:16
1021
0

Олег ФЕДОРЧУК: «Есть вина Луческу, но главная проблема гораздо глубже»

Специалист – о причинах кризиса в «Динамо»

19 мая 2023, 07:19 | Обновлено 19 мая 2023, 08:16
1021
0
Олег ФЕДОРЧУК: «Есть вина Луческу, но главная проблема гораздо глубже»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу и Александр Шовковский

Известный футбольный эксперт Олег Федорчук прокомментировал неутешительные результаты киевского «Динамо» в этом сезоне.

«Обвинить Луческу – это самое простое. Да, есть вина Луческу, но главная проблема гораздо глубже. Дело в том, что Луческу всегда работал со зрелыми футболистами, или же талантливыми бразильцами, которым предоставлялось достаточно времени для адаптации. Он просто ставил игру, плавно вводил в коллектив.

Глобальная проблема «Динамо» – неправильный вектор развития всего клуба, выбранный еще десять лет назад. Вот давайте вспомним о так называемой испанской модели игры, которую пытались привить «Динамо» в свое время. И что? Кого «Динамо» воспитало?» - сказал Федорчук.

Отметим, что «Динамо» за четыре тура до финиша сезона в УПЛ занимает четвертое место в турнирной таблице и отстает от третьей «Зари» на восемь пунктов.

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Олег Федорчук Мирча Луческу Динамо Киев
Источник SportNews
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