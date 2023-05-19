Ольга Данилович – Катарина Завацкая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 мая украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 248) продолжит выступления на грунтовом турнире серии ITF W100 в Мадриде (Испания).

В 1/4 финала 100-тысячника украинка встретится с Ольгой Данилович (Сербия, WTA 138). Поединок состоится последним четвертым запуском на центральном корте после матча Лазаро Гарсия – Ламенс. Ориентировочное время начала поединка – 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки один раз играли между собой. Победу праздновала Данилович.

Победительница встречи в полуфинал соревнований в Мадриде сразится против Андреа Лазаро Гарсии (WTA 419) из Испании или Сюзан Ламенс (WTA 305) из Нидерландов.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА