Ольга Данилович – Катарина Завацкая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию четвертьфинального матча на 100-тысячнике в Мадриде
19 мая украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 248) продолжит выступления на грунтовом турнире серии ITF W100 в Мадриде (Испания).
В 1/4 финала 100-тысячника украинка встретится с Ольгой Данилович (Сербия, WTA 138). Поединок состоится последним четвертым запуском на центральном корте после матча Лазаро Гарсия – Ламенс. Ориентировочное время начала поединка – 19:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки один раз играли между собой. Победу праздновала Данилович.
Победительница встречи в полуфинал соревнований в Мадриде сразится против Андреа Лазаро Гарсии (WTA 419) из Испании или Сюзан Ламенс (WTA 305) из Нидерландов.
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