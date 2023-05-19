Определены все полуфиналисты грунтового Мастерса в Риме
18 мая состоялись два четвертьфинальных поединка в нижней части сетки
В четверг, 18 мая, состоялись два четвертьфинальных поединка в нижней части сетки на грунтовом турнире серии АТР 1000 в Риме (Италия).
К сожалению, Янник Ханфманн не смог оказать достойное сопротивление Даниилу Медведеву и проиграл ему в двух сетах.
В еще одном поединке 1/4 финала Стефанос Циципас на классе обыграл Борну Чорича.
Ранее свои матчи выиграли Хольгер Руне (обыграл Новака Джоковича) и Каспер Рууд (выиграл у Франсиско Черундоло).
АТР 1000 Рим. Грунт. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Новак Джокович [1] – Хольгер Руне [7] – 2:6, 6:4, 2:6
Каспер Рууд [4] – Франсиско Черундоло [24] – 7:6 (7:5), 6:4
Нижняя часть сетки
Янник Ханфманн – Даниил Медведев [3] – 2:6, 2:6
Стефанос Циципас [5] – Борна Чорич [15] – 6:3, 6:4
АТР 1000 Рим. Пары 1/2 финала
Хольгер Руне [7] – Каспер Рууд [4]
Даниил Медведев [3] – Стефанос Циципас [5]
Your final 4️⃣ in Rome! 🇮🇹@InteBNLdItalia | #IBI23 pic.twitter.com/JT147BdioH— ATP Tour (@atptour) May 18, 2023
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