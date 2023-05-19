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ATP
19 мая 2023, 01:40 |
124
0

Определены все полуфиналисты грунтового Мастерса в Риме

18 мая состоялись два четвертьфинальных поединка в нижней части сетки

19 мая 2023, 01:40 |
124
0
Определены все полуфиналисты грунтового Мастерса в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

В четверг, 18 мая, состоялись два четвертьфинальных поединка в нижней части сетки на грунтовом турнире серии АТР 1000 в Риме (Италия).

К сожалению, Янник Ханфманн не смог оказать достойное сопротивление Даниилу Медведеву и проиграл ему в двух сетах.

В еще одном поединке 1/4 финала Стефанос Циципас на классе обыграл Борну Чорича.

Ранее свои матчи выиграли Хольгер Руне (обыграл Новака Джоковича) и Каспер Рууд (выиграл у Франсиско Черундоло).

АТР 1000 Рим. Грунт. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Новак Джокович [1] – Хольгер Руне [7] – 2:6, 6:4, 2:6
Каспер Рууд [4] – Франсиско Черундоло [24] – 7:6 (7:5), 6:4

Нижняя часть сетки

Янник Ханфманн – Даниил Медведев [3] – 2:6, 2:6
Стефанос Циципас [5] – Борна Чорич [15] – 6:3, 6:4

АТР 1000 Рим. Пары 1/2 финала

Хольгер Руне [7] – Каспер Рууд [4]
Даниил Медведев [3] – Стефанос Циципас [5]

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ATP Рим Новак Джокович Хольгер Руне Каспер Рууд Франсиско Черундоло Янник Ханфманн Даниил Медведев Стефанос Циципас Борна Чорич
Источник Sport.ua
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