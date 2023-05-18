Лига Европы18 мая 2023, 23:36 | Обновлено 18 мая 2023, 23:39
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Влахович и Сусо. Ювентус и Севилья обменялись голами во втором тайме
В первой игре была зафиксирована ничья, и во втором матче ситуация равная
18 мая 2023, 23:36 | Обновлено 18 мая 2023, 23:39
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18 мая в 22:00 на «Рамон Санчес Писхуан» проходит ответный матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором «Севилья» встречается с «Ювентусом».
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В первой игре была зафиксирована ничья (1:1).
Во втором матче команды обменялись голами. Душан Влахович открыл счет на 65-й минуте, а Сусо уравнял ситуацию точным ударом в девятку на 72-й.
ГОЛ! 0:1. Влахович, 65 мин
ГОЛ! 1:1. Сусо, 72 мин
Видео голов ожидается
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