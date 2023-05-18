Влахович и Сусо. Ювентус и Севилья обменялись голами во втором тайме

18 мая в 22:00 на «Рамон Санчес Писхуан» проходит ответный матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором «Севилья» встречается с «Ювентусом».

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В первой игре была зафиксирована ничья (1:1).

Во втором матче команды обменялись голами. Душан Влахович открыл счет на 65-й минуте, а Сусо уравнял ситуацию точным ударом в девятку на 72-й.

ГОЛ! 0:1. Влахович, 65 мин

ГОЛ! 1:1. Сусо, 72 мин

Видео голов ожидается