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  4. Манчестер Юнайтед готовит новый контракт для Лисандро Мартинеса
Англия
18 мая 2023, 22:49 |
327
1

Манчестер Юнайтед готовит новый контракт для Лисандро Мартинеса

«Красные дьяволы» довольны игрой защитника

18 мая 2023, 22:49 |
327
1
Манчестер Юнайтед готовит новый контракт для Лисандро Мартинеса
Getty Images/Global Images Ukraine. Лисандро Мартинес

«Манчестер Юнайтед» готовит новый контракт для центрального защитника Лисандро Мартинеса. Об этом сообщают английские СМИ.

В клубе довольны игрой 25-летнего аргентинца и готовый предложить ему новое соглашение на улучшенных условиях несмотря на то, что нынешний контракт истекает лишь летом 2027 года.

Лисандро Мартинес перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» летом прошлого года за 57,4 миллиона евро. В нынешнем сезоне на его счету 1 гол в 45 матчах во всех турнирах.

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Источник Sky Sports
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Комментарии 1
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WildeKater
Зачем в качестве статистики игроков защиты приводить данные игроков атаки? Так можно дойти до статистики голов при описании вратарей 
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