Англия18 мая 2023, 22:49 |
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Манчестер Юнайтед готовит новый контракт для Лисандро Мартинеса
«Красные дьяволы» довольны игрой защитника
18 мая 2023, 22:49 |
327
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«Манчестер Юнайтед» готовит новый контракт для центрального защитника Лисандро Мартинеса. Об этом сообщают английские СМИ.
В клубе довольны игрой 25-летнего аргентинца и готовый предложить ему новое соглашение на улучшенных условиях несмотря на то, что нынешний контракт истекает лишь летом 2027 года.
Лисандро Мартинес перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» летом прошлого года за 57,4 миллиона евро. В нынешнем сезоне на его счету 1 гол в 45 матчах во всех турнирах.
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