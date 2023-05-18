Манчестер Юнайтед готовит новый контракт для Лисандро Мартинеса

«Манчестер Юнайтед» готовит новый контракт для центрального защитника Лисандро Мартинеса. Об этом сообщают английские СМИ.

В клубе довольны игрой 25-летнего аргентинца и готовый предложить ему новое соглашение на улучшенных условиях несмотря на то, что нынешний контракт истекает лишь летом 2027 года.

Лисандро Мартинес перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» летом прошлого года за 57,4 миллиона евро. В нынешнем сезоне на его счету 1 гол в 45 матчах во всех турнирах.