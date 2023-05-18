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  4. Александр КАДЕНКО: «8 команд Первой лиги могут играть в УПЛ»
Украина. Первая лига
18 мая 2023, 21:56 |
187
0

Александр КАДЕНКО: «8 команд Первой лиги могут играть в УПЛ»

Президент ПФЛ – о клубах Первой лиги

18 мая 2023, 21:56 |
187
0
Александр КАДЕНКО: «8 команд Первой лиги могут играть в УПЛ»
ПФЛ. Александр Каденко

Президент ПФЛ Украины Александр Каденко оценил перспективы «Полесья» и «Оболони» в УПЛ в следующем сезоне:

«Полесье» и «Оболонь» – за них можно быть спокойными. У «Оболони» прекрасная инфраструктура, «Полесье» завершает строительство детской академии, тренировочная база уже готова, а стадион доводят до всех норм УПЛ.

Другие претенденты — черкасский ЛНЗ, запорожский «Металлург» и львовские «Карпаты» — имеют все для того, чтобы выступать в УПЛ. Собственно говоря, аж восемь команд Первой лиги могут играть в элите. Правда, надо будет немного улучшить инфраструктуру».

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Александр Каденко Первая лига Украины Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Оболонь Киев
Источник Expres Online
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