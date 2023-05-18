Александр КАДЕНКО: «8 команд Первой лиги могут играть в УПЛ»
Президент ПФЛ – о клубах Первой лиги
Президент ПФЛ Украины Александр Каденко оценил перспективы «Полесья» и «Оболони» в УПЛ в следующем сезоне:
«Полесье» и «Оболонь» – за них можно быть спокойными. У «Оболони» прекрасная инфраструктура, «Полесье» завершает строительство детской академии, тренировочная база уже готова, а стадион доводят до всех норм УПЛ.
Другие претенденты — черкасский ЛНЗ, запорожский «Металлург» и львовские «Карпаты» — имеют все для того, чтобы выступать в УПЛ. Собственно говоря, аж восемь команд Первой лиги могут играть в элите. Правда, надо будет немного улучшить инфраструктуру».
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