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  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 мая
Украина. Премьер лига
19 мая 2023, 01:14 |
66
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 мая

Важные события во всех видах спорта

19 мая 2023, 01:14 |
66
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 мая
УПЛ

В пятницу, 19 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

14:00 Днепр-1 – Колос

Favbet 1.29 – 5.30 – 11.50

15:00 Ворскла – Кривбасс

Favbet 2.46 – 3.24 – 3.00

17:00 Шахтер – Верес

Favbet 1.18 – 7.10 – 17.00

22:00 Лион – Монако

Favbet 2.28 – 4.00 – 3.07

ТЕННИС

16:30 Вероника Кудерметова – Ангелина Калинина

Favbet 1.57 – 2.43

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Источник Sport.ua
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