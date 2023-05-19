СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 мая

В пятницу, 19 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

14:00 Днепр-1 – Колос

1.29 – 5.30 – 11.50

15:00 Ворскла – Кривбасс

2.46 – 3.24 – 3.00

17:00 Шахтер – Верес

1.18 – 7.10 – 17.00

22:00 Лион – Монако

2.28 – 4.00 – 3.07

ТЕННИС

16:30 Вероника Кудерметова – Ангелина Калинина

1.57 – 2.43