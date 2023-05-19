Украина. Премьер лига19 мая 2023, 01:14 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 мая
Важные события во всех видах спорта
19 мая 2023, 01:14 |
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В пятницу, 19 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
14:00 Днепр-1 – Колос
15:00 Ворскла – Кривбасс
17:00 Шахтер – Верес
22:00 Лион – Монако
ТЕННИС
16:30 Вероника Кудерметова – Ангелина Калинина
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