Милан нацелился на хавбека Челси
Рубен Лофтус-Чик может продолжить карьеру в Италии
«Милан» активно работает над трансфером полузащитника «Челси» Рубена Лофтус-Чика. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Клубы уже перешли к обсуждению конкретики, «Милан» видит 27-летнего англичанина приоритетной трансферной целью, которая поможет перестроить полузащиту команды летом. Сам Лофтус-Чик положительно относится к идее перехода, поэтому переговоры продвигаются быстро и успешно.
В нынешнем сезоне на счету Лофтус-Чика 2 ассиста в 30 матчах за «Челси» во всех турнирах. Контракт 27-летнего хавбека рассчитан до лета 2024 года, трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.
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