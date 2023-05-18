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  4. Милан нацелился на хавбека Челси
Италия
18 мая 2023, 21:45 |
444
0

Милан нацелился на хавбека Челси

Рубен Лофтус-Чик может продолжить карьеру в Италии

18 мая 2023, 21:45 |
444
0
Милан нацелился на хавбека Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

«Милан» активно работает над трансфером полузащитника «Челси» Рубена Лофтус-Чика. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Клубы уже перешли к обсуждению конкретики, «Милан» видит 27-летнего англичанина приоритетной трансферной целью, которая поможет перестроить полузащиту команды летом. Сам Лофтус-Чик положительно относится к идее перехода, поэтому переговоры продвигаются быстро и успешно.

В нынешнем сезоне на счету Лофтус-Чика 2 ассиста в 30 матчах за «Челси» во всех турнирах. Контракт 27-летнего хавбека рассчитан до лета 2024 года, трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

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Источник: Львов предлагает игрокам разорвать контракты досрочно
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Милан Рубен Лофтус-Чик Челси трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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