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Англия
18 мая 2023, 21:20 | Обновлено 18 мая 2023, 21:27
88
0

Лига конференций. Стартовые составы на матч АЗ Алкмар – Вест Хэм

Старт поединка запланирован на 18 мая 22:00 по киевскому времени

18 мая 2023, 21:20 | Обновлено 18 мая 2023, 21:27
88
0
Лига конференций. Стартовые составы на матч АЗ Алкмар – Вест Хэм
АЗ Алкмаар

В четверг, 18 мая, в Нидерландах состоится ответный матч полуфинала Лиги конференций, в котором АЗ Алкмаар сыграет с «Вест Хэмом».

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Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени. Первая встреча команд в Англии завершилась победой «молотобойцев» со счетом 2:1.

Стартовые составы на матч АЗ Алкмар – Вест Хэм

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Источник Sport.ua
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