Англия18 мая 2023, 21:20 | Обновлено 18 мая 2023, 21:27
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Лига конференций. Стартовые составы на матч АЗ Алкмар – Вест Хэм
Старт поединка запланирован на 18 мая 22:00 по киевскому времени
18 мая 2023, 21:20 | Обновлено 18 мая 2023, 21:27
88
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В четверг, 18 мая, в Нидерландах состоится ответный матч полуфинала Лиги конференций, в котором АЗ Алкмаар сыграет с «Вест Хэмом».
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Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени. Первая встреча команд в Англии завершилась победой «молотобойцев» со счетом 2:1.
Стартовые составы на матч АЗ Алкмар – Вест Хэм
👊 Let's do this!#AZ #azwhu #UECL pic.twitter.com/EBeIewkInR— AZ (@AZAlkmaar) May 18, 2023
Your Irons. ⚒️ pic.twitter.com/EuZmMfkYtG— West Ham United (@WestHam) May 18, 2023
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