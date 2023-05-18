Лига конференций. Стартовые составы на матч АЗ Алкмар – Вест Хэм

В четверг, 18 мая, в Нидерландах состоится ответный матч полуфинала Лиги конференций, в котором АЗ Алкмаар сыграет с «Вест Хэмом».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени. Первая встреча команд в Англии завершилась победой «молотобойцев» со счетом 2:1.

Стартовые составы на матч АЗ Алкмар – Вест Хэм