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18 мая 2023, 20:38 | Обновлено 18 мая 2023, 21:01
1245
2

Маккаби Нетанья выкупит украинского форварда

Станислав Беленький останется в Израиле

18 мая 2023, 20:38 | Обновлено 18 мая 2023, 21:01
1245
2
Маккаби Нетанья выкупит украинского форварда
ФК Динамо Тбилиси. Станислав Беленький

По информации Sport.ua, бывший форвард молодежной сборной Украины Станислав Беленький станет полноправным игроком израильского клуба «Маккаби Нетанья». В Нетанье он выступал на правах аренды последние полгода. Контракт игрока принадлежал «Динамо» Тбилиси. Сумма трансфера составит 350 тысяч евро.

В 12 матчах чемпионата Израиля Беленький забил 2 гола и сделал 2 ассиста. В Кубке Израиля оформил дубль в полуфинале против «Маккаби» Хайфа.

В Украине форвард играл за «Олимпик» и «Рух». Также выступал в чемпионатах Словакии и Беларуси.

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Источник: Львов предлагает игрокам разорвать контракты досрочно
Станислав Беленький Маккаби Нетания Динамо Тбилиси аренда игрока трансферы эксклюзив
Источник Sport.ua
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Zanregent
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+2
Eye of Providence
Пам'ятаю його в Олімпік. Перспективний був. Принаймні його контракт викупили, а це вже не погано. Як грає не в курсі, але комусь потрібен і це вже щось. Бо в нас самі вільні агенти підписуються. 
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