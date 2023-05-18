Маккаби Нетанья выкупит украинского форварда

По информации Sport.ua, бывший форвард молодежной сборной Украины Станислав Беленький станет полноправным игроком израильского клуба «Маккаби Нетанья». В Нетанье он выступал на правах аренды последние полгода. Контракт игрока принадлежал «Динамо» Тбилиси. Сумма трансфера составит 350 тысяч евро.

В 12 матчах чемпионата Израиля Беленький забил 2 гола и сделал 2 ассиста. В Кубке Израиля оформил дубль в полуфинале против «Маккаби» Хайфа.

В Украине форвард играл за «Олимпик» и «Рух». Также выступал в чемпионатах Словакии и Беларуси.