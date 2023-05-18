ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Аякса завершит карьеру в конце сезона
Мартен Стекеленбург повесит бутсы на гвоздь
«Аякс» официально сообщил о том, что 40-летний вратарь команды Мартен Стекеленбург завершит карьеру в конце сезона, когда истечет срок во время контракта.
Стекеленбург является воспитанником «Аякса» и выступал за клуб с 2002 по 2011 и с 2020 года. В нынешнем сезоне не провел ни одного матча.
Кроме «Аякса», Стекеленбург защищал цвета «Ромы», «Фулхэма», «Монако», «Саутгемптона» и «Эвертона». В период с 2004 по 2021 годы провел 64 матча за сборную Нидерландов, с которой выходил в финал ЧМ-2010.
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