ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Аякса завершит карьеру в конце сезона

«Аякс» официально сообщил о том, что 40-летний вратарь команды Мартен Стекеленбург завершит карьеру в конце сезона, когда истечет срок во время контракта.

Стекеленбург является воспитанником «Аякса» и выступал за клуб с 2002 по 2011 и с 2020 года. В нынешнем сезоне не провел ни одного матча.

Кроме «Аякса», Стекеленбург защищал цвета «Ромы», «Фулхэма», «Монако», «Саутгемптона» и «Эвертона». В период с 2004 по 2021 годы провел 64 матча за сборную Нидерландов, с которой выходил в финал ЧМ-2010.