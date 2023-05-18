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Англия
18 мая 2023, 16:28 | Обновлено 18 мая 2023, 16:43
1022
0

Битва Эвертона за выживание без Миколенко. Украинец не готов играть

Шон Дайч рассказал о ситуации Виталия

18 мая 2023, 16:28 | Обновлено 18 мая 2023, 16:43
1022
0
Битва Эвертона за выживание без Миколенко. Украинец не готов играть
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Тренер «Эвертона» Шон Дайч рассказал о том, что украинский защитник Виталий Миколенко все еще полностью не восстановился и, скорее всего, пропустит субботний матч АПЛ против «Вулверхэмтона».

«Я сомневаюсь в том, что Миколенко готов играть. Тут вопрос того, стоит ли идти на риск и что можно получить взамен. Он не тренировался в последнее время, поэтому я сомневаюсь, что Виталий сыграет».

«Жаль, что мы потеряли обоих фланговых защитников», — сказал Дайч.

Ливерпульская команда находится в одном пункте над зоной вылета за два тура до конца. Миколенко из-за травмы пропустил минувший тур.

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Эвертон Виталий Миколенко чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Вулверхэмптон травма Шон Дайч
Источник BBC
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