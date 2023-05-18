Битва Эвертона за выживание без Миколенко. Украинец не готов играть

Тренер «Эвертона» Шон Дайч рассказал о том, что украинский защитник Виталий Миколенко все еще полностью не восстановился и, скорее всего, пропустит субботний матч АПЛ против «Вулверхэмтона».

«Я сомневаюсь в том, что Миколенко готов играть. Тут вопрос того, стоит ли идти на риск и что можно получить взамен. Он не тренировался в последнее время, поэтому я сомневаюсь, что Виталий сыграет».

«Жаль, что мы потеряли обоих фланговых защитников», — сказал Дайч.

Ливерпульская команда находится в одном пункте над зоной вылета за два тура до конца. Миколенко из-за травмы пропустил минувший тур.