Что дальше для Лунина? Реал еще не определился с будущим украинца

По информации испанских СМИ, «Реал» постепенно формирует летние трансферные планы, однако судьба украинского вратаря Андрея Лунина еще не определена.

Кипер устраивает команду в качестве резервиста, однако наставник Карло Анчелотти видит основным вратарем только Тибо Куртуа. Сам Лунин хочет получать игровое время, но вопрос с трансфером однозначно пока не решился.

В целом, мадридцы готов отпустить украинца, если он сам выразит желание уйти.

При этом нынешний сезон стал для Лунина самым продуктивным за время в «Реале»: вратарь во всех турнирах провел 12 матчей, а к ним может добавиться еще несколько игр, учитывая информацию о травме Куртуа после полуфинала Лиги чемпионов.

Контракт Андрея истекает в 2024 году.