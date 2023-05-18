Что дальше для Лунина? Реал еще не определился с будущим украинца
Куртуа точно остается первым номером
По информации испанских СМИ, «Реал» постепенно формирует летние трансферные планы, однако судьба украинского вратаря Андрея Лунина еще не определена.
Кипер устраивает команду в качестве резервиста, однако наставник Карло Анчелотти видит основным вратарем только Тибо Куртуа. Сам Лунин хочет получать игровое время, но вопрос с трансфером однозначно пока не решился.
В целом, мадридцы готов отпустить украинца, если он сам выразит желание уйти.
При этом нынешний сезон стал для Лунина самым продуктивным за время в «Реале»: вратарь во всех турнирах провел 12 матчей, а к ним может добавиться еще несколько игр, учитывая информацию о травме Куртуа после полуфинала Лиги чемпионов.
Контракт Андрея истекает в 2024 году.
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