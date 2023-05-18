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  4. Что дальше для Лунина? Реал еще не определился с будущим украинца
Испания
18 мая 2023, 16:11 |
613
2

Что дальше для Лунина? Реал еще не определился с будущим украинца

Куртуа точно остается первым номером

18 мая 2023, 16:11 |
613
2
Что дальше для Лунина? Реал еще не определился с будущим украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

По информации испанских СМИ, «Реал» постепенно формирует летние трансферные планы, однако судьба украинского вратаря Андрея Лунина еще не определена.

Кипер устраивает команду в качестве резервиста, однако наставник Карло Анчелотти видит основным вратарем только Тибо Куртуа. Сам Лунин хочет получать игровое время, но вопрос с трансфером однозначно пока не решился.

В целом, мадридцы готов отпустить украинца, если он сам выразит желание уйти.

При этом нынешний сезон стал для Лунина самым продуктивным за время в «Реале»: вратарь во всех турнирах провел 12 матчей, а к ним может добавиться еще несколько игр, учитывая информацию о травме Куртуа после полуфинала Лиги чемпионов.

Контракт Андрея истекает в 2024 году.

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Реал Мадрид Андрей Лунин Тибо Куртуа чемпионат Испании по футболу
Источник Relevo
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Комментарии 2
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Alex T
Хз есть ли смысл с т зр игровой там сидеть бо и так уже стало понятно шо ни при каких раскладах # 1 он увы не станет с вероятностью до 99 %
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vazazh
На х... с пляжа
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