Стали известны судейские назначения на матчи 27-го тура УПЛ
Катерина Монзуль рассудит дерби Харькова
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 27-го тура УПЛ 2022/23.
УПЛ. 27 тур
19.05.2023
14:00. «Днепр-1» – «Колос». Ужгород. Стадион «Авангард». Арбитр – Юрий Иванов (Донецкая обл.). Арбитр VAR – Андрей Коваленко (Полтава).
15:00. «Ворскла» – «Кривбасс». Полтава. Стадион «Ворскла» им. А. Бутовского. Арбитр – Александр Шандор (Львов).
17:00. «Шахтер» – «Верес». Ровно. Стадион «Авангард». Арбитр – Алексей Деревинский (Хмельницкий). Арбитр VAR – Игорь Пасхал (Херсон).
20.05.2023
13:00. «Черноморец» – «Минай». Одесса. Стадион «Черноморец». Арбитр – Анатолий Абдула (Харьков).
14:00. «Заря» – «Ингулец». Киев. Стадион «Динамо» им. В.В. Лобановского. Арбитр – Александр Омельченко (Славянск).
15:00. «Александрия» – «Динамо». Александрия. Стадион «Ника». Арбитр – Дмитрий Кривушкин (Харьков).
21.05.2023
15:00. «Металлист 1925» – «Металлист». Ковалевка. Стадион «Колос». Арбитр – Катерина Монзуль (Харьков). Арбитр VAR – Романюк (Ивано-Франковск).
17:00. «Рух» – «Львов». Львов. Стадион «Арена Львов». Арбитр – Максим Козыряцкий (Запорожье).
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