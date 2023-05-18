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Украина. Премьер лига
18 мая 2023, 15:42 |
141
0

Стали известны судейские назначения на матчи 27-го тура УПЛ

Катерина Монзуль рассудит дерби Харькова

18 мая 2023, 15:42 |
141
0
Стали известны судейские назначения на матчи 27-го тура УПЛ
УПЛ. Катерина Монзуль

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 27-го тура УПЛ 2022/23.

УПЛ. 27 тур

19.05.2023

14:00. «Днепр-1» – «Колос». Ужгород. Стадион «Авангард». Арбитр – Юрий Иванов (Донецкая обл.). Арбитр VAR – Андрей Коваленко (Полтава).
15:00. «Ворскла» – «Кривбасс». Полтава. Стадион «Ворскла» им. А. Бутовского. Арбитр – Александр Шандор (Львов).
17:00. «Шахтер» – «Верес». Ровно. Стадион «Авангард». Арбитр – Алексей Деревинский (Хмельницкий). Арбитр VAR – Игорь Пасхал (Херсон).

20.05.2023

13:00. «Черноморец» – «Минай». Одесса. Стадион «Черноморец». Арбитр – Анатолий Абдула (Харьков).
14:00. «Заря» – «Ингулец». Киев. Стадион «Динамо» им. В.В. Лобановского. Арбитр – Александр Омельченко (Славянск).
15:00. «Александрия» – «Динамо». Александрия. Стадион «Ника». Арбитр – Дмитрий Кривушкин (Харьков).

21.05.2023

15:00. «Металлист 1925» – «Металлист». Ковалевка. Стадион «Колос». Арбитр – Катерина Монзуль (Харьков). Арбитр VAR – Романюк (Ивано-Франковск).
17:00. «Рух» – «Львов». Львов. Стадион «Арена Львов». Арбитр – Максим Козыряцкий (Запорожье).

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чемпионат Украины по футболу Катерина Монзуль судейские назначения Украинская Премьер-лига
Источник Украинская ассоциация футбола
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