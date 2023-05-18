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  4. Снигур вышла в 1/4 финала на 60-тысячнике ITF во Франции
ITF
18 мая 2023, 15:20 |
124
0

Снигур вышла в 1/4 финала на 60-тысячнике ITF во Франции

Дарья обыграла еще одну победительницу квалификации

18 мая 2023, 15:20 |
124
0
Снигур вышла в 1/4 финала на 60-тысячнике ITF во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№169 WTA) добыла еще одну победу на 60-тысячнике ITF во Франции.

Во втором раунде основы четвертая сеяная украинка в трех партиях одолела Кэтлин Канев из Германии, которая начинала борьбу в квалификации.

Сен-Годан. Второй круг
Дарья Снигур (Украина, 4) – Кэтлин Канев (Германия, Q) – 6:3, 3:6, 6:3

В следующем раунде соперницей теннисистки из Украины станет Люси Нгуен Там из Франции (№387 WTA).

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Источник Sport.ua
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