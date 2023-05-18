ITF18 мая 2023, 15:20 |
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Снигур вышла в 1/4 финала на 60-тысячнике ITF во Франции
Дарья обыграла еще одну победительницу квалификации
18 мая 2023, 15:20 |
124
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Украинская теннисистка Дарья Снигур (№169 WTA) добыла еще одну победу на 60-тысячнике ITF во Франции.
Во втором раунде основы четвертая сеяная украинка в трех партиях одолела Кэтлин Канев из Германии, которая начинала борьбу в квалификации.
Сен-Годан. Второй круг
Дарья Снигур (Украина, 4) – Кэтлин Канев (Германия, Q) – 6:3, 3:6, 6:3
В следующем раунде соперницей теннисистки из Украины станет Люси Нгуен Там из Франции (№387 WTA).
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