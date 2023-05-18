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Украина. Премьер лига
18 мая 2023, 13:28 | Обновлено 18 мая 2023, 13:45
553
17

На матчах Шахтера и Днепра-1. VAR будет работать на трех матчах тура УПЛ

Сразу три игры с VAR

18 мая 2023, 13:28 | Обновлено 18 мая 2023, 13:45
553
17
На матчах Шахтера и Днепра-1. VAR будет работать на трех матчах тура УПЛ
УАФ

УАФ опубликовала список арбитров на матчи следующего 27-го тура УПЛ. Отметим, что система VAR будет работать на трех матчах тура, в том числе на играх «Шахтера» и «Днепра-1».

VAR будет использоваться на матчах «Днепр-1» - «Колос» и «Шахтер» - «Верес», которые состоятся 19 мая.

Кроме того, VAR получил поединок аутсайдеров «Металлист 1925» - «Металлист».

Днепр-1 - Колос. Главный арбитр Иванов.

Ворскла - Кривбасс. Главный арбитр Шандор.

Шахтер - Верес. Главный арбитр Деревинский.

Черноморец - Минай. Главный арбитр Абдула.

Заря - Ингулец. Главный арбитр Омельченко.

Александрия - Динамо. Главный арбитр Кривушкин.

Металлист 1925 - Металлист. Главный арбитр Монзуль.

Рух - Львов. Главный арбитр Козыряцкий.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 17
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Кумовья Красникова
Нарушения, где их нет. Рух обвинил судью в поражении от Днепра-1
Юрий Иванов добавил 5 минут, и днепряне вырвали победу на 90+5 минуте
Арбитр неоправданно компенсировал к основному времени 5 минут и судил каждый эпизод в игре  в пользу Днепра-1
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+1
Burevestnik
суддя Іванов - це той "знаменитий" суддя матчу  Олімпік-Шахтьор чи ні ?
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0
AleksDnipro87
Деревінський, це той арбітр, який мав видаляти гравця Миная за грубу гру в минулому матчі, і який роздавав сумнівні картки гравцям Дніпра. І його призначають на матч за участю Шахтаря, все зрозуміло.
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0
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potemkin78
а толку? если и с варом судьи чудят непадецки
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0
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AleksDnipro87
Цікаве － https://bykvu.com/wp-content/uploads/images/dnr1.png
2005 рік
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-1
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Кумовья Красникова
Татьянка1515,ты сегодня Alex196 или ещё андрейкой будешь и болельщиком Ливерпуля 
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-1
Кумовья Красникова
Деревенский ,этот тот который не засчитал чистый гол Миная в ворота фейковых с днепра  ,ну все понятно   
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-3
Кумовья Красникова
А почему нет Варвары на матче четвертых с Сашкой?
Там битва за четвертое место,шубы могут пойти в ход 
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-3
Кумовья Красникова
С Варварой будет трудно выиграть фейковым у колоса
Ну кумовья Красникова будут стараться 
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-4
Кумовья Красникова
Красников и его кумовья будут не довольны 
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-4
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