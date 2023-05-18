На матчах Шахтера и Днепра-1. VAR будет работать на трех матчах тура УПЛ
Сразу три игры с VAR
УАФ опубликовала список арбитров на матчи следующего 27-го тура УПЛ. Отметим, что система VAR будет работать на трех матчах тура, в том числе на играх «Шахтера» и «Днепра-1».
VAR будет использоваться на матчах «Днепр-1» - «Колос» и «Шахтер» - «Верес», которые состоятся 19 мая.
Кроме того, VAR получил поединок аутсайдеров «Металлист 1925» - «Металлист».
Днепр-1 - Колос. Главный арбитр Иванов.
Ворскла - Кривбасс. Главный арбитр Шандор.
Шахтер - Верес. Главный арбитр Деревинский.
Черноморец - Минай. Главный арбитр Абдула.
Заря - Ингулец. Главный арбитр Омельченко.
Александрия - Динамо. Главный арбитр Кривушкин.
Металлист 1925 - Металлист. Главный арбитр Монзуль.
Рух - Львов. Главный арбитр Козыряцкий.
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