На матчах Шахтера и Днепра-1. VAR будет работать на трех матчах тура УПЛ

УАФ опубликовала список арбитров на матчи следующего 27-го тура УПЛ. Отметим, что система VAR будет работать на трех матчах тура, в том числе на играх «Шахтера» и «Днепра-1».

VAR будет использоваться на матчах «Днепр-1» - «Колос» и «Шахтер» - «Верес», которые состоятся 19 мая.

Кроме того, VAR получил поединок аутсайдеров «Металлист 1925» - «Металлист».

Днепр-1 - Колос. Главный арбитр Иванов.

Ворскла - Кривбасс. Главный арбитр Шандор.

Шахтер - Верес. Главный арбитр Деревинский.

Черноморец - Минай. Главный арбитр Абдула.

Заря - Ингулец. Главный арбитр Омельченко.

Александрия - Динамо. Главный арбитр Кривушкин.

Металлист 1925 - Металлист. Главный арбитр Монзуль.

Рух - Львов. Главный арбитр Козыряцкий.