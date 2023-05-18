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Украина. Премьер лига
18 мая 2023, 13:49 |
474
3

Президент Вереса о расширении УПЛ: «Мы не хотим насиловать регламент»

Идея поддержки не находит

18 мая 2023, 13:49 |
474
3
Президент Вереса о расширении УПЛ: «Мы не хотим насиловать регламент»
ФК Верес. Иван Надеин

Президент «Вереса» Иван Надеин оценил инициативу ФК «Львов» о расширении чемпионата до 20-ти команд, высказавшись негативно в сторону этой идеи.

«Мы не можем идти на такие шаги, это я бы назвал мошенничеством. Должен быть спортивный принцип, без регламента ничего не будет. Прописано, сколько клубов вылетают и сколько остаются. Этот принцип нужно сохранить».

«Верес» тоже борется за выживание, но мы не хотим насиловать регламент. Это нужно остановить и даже не обсуждать», — сказал Надеин в комментарии Футбол TIME.

Ранее сообщалось, что аутсайдер «Львов» не хочет вылетать в Первую лигу. Клуб может прекратить существование в случае неудачного завершения чемпионата.

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Иван Надеин Верес Ровно Львов чемпионат Украины по футболу
Источник YouTube
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Комментарии 3
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Виктор Войцеховский
То говорили, что 16 команд очень много. Теперь бред про 20 начался.
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0
Zanregent
пусть будет 22 команды
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-1
potemkin78
чёт 20 маловато, надо 22 и в 4 тура., и чтоб играли с февраля по декабрь. у нас ведь погода позволяет. а футболистов на все 30 команд хватит
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-1
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