Президент Вереса о расширении УПЛ: «Мы не хотим насиловать регламент»

Президент «Вереса» Иван Надеин оценил инициативу ФК «Львов» о расширении чемпионата до 20-ти команд, высказавшись негативно в сторону этой идеи.

«Мы не можем идти на такие шаги, это я бы назвал мошенничеством. Должен быть спортивный принцип, без регламента ничего не будет. Прописано, сколько клубов вылетают и сколько остаются. Этот принцип нужно сохранить».

«Верес» тоже борется за выживание, но мы не хотим насиловать регламент. Это нужно остановить и даже не обсуждать», — сказал Надеин в комментарии Футбол TIME.

Ранее сообщалось, что аутсайдер «Львов» не хочет вылетать в Первую лигу. Клуб может прекратить существование в случае неудачного завершения чемпионата.