Президент Вереса о расширении УПЛ: «Мы не хотим насиловать регламент»
Идея поддержки не находит
Президент «Вереса» Иван Надеин оценил инициативу ФК «Львов» о расширении чемпионата до 20-ти команд, высказавшись негативно в сторону этой идеи.
«Мы не можем идти на такие шаги, это я бы назвал мошенничеством. Должен быть спортивный принцип, без регламента ничего не будет. Прописано, сколько клубов вылетают и сколько остаются. Этот принцип нужно сохранить».
«Верес» тоже борется за выживание, но мы не хотим насиловать регламент. Это нужно остановить и даже не обсуждать», — сказал Надеин в комментарии Футбол TIME.
Ранее сообщалось, что аутсайдер «Львов» не хочет вылетать в Первую лигу. Клуб может прекратить существование в случае неудачного завершения чемпионата.
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