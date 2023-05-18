Винченцо ИТАЛЬЯНО: «Хотим украсить хороший сезон вишенкой на торте»
Наставник «Фиорентины» намерен выйти в финал Лиги конференций
Главный тренер итальянской «Фиорентины» Винченцо Итальяно поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги конференций против швейцарского «Базеля».
«В целом, сезон был хорошим. Мы хотим украсить его вишенкой на торте. Нам приходится справляться с давлением, но выход в финал стал бы большим событием. Нужно проявить все свои лучшие качества.
Мы знаем результат первого матча. Знаем, что придется форсировать события, чтобы хотя бы сравнять общий счет, но надо сохранять терпение. Мы не можем допустить ошибку и позволить «Базелю» воспользоваться ей», - сказал Итальяно.
Матч «Базель» – «Фиорентина» состоится в четверг, 18 мая. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой швейцарского клуба со счетом 2:1.
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