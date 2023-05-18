Дэвид МОЙЕС: «Нужно использовать любую возможность выиграть любой турнир»

Главный тренер английского «Вест Хэма» Дэвид Мойес поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги конференций против нидерландского АЗ.

«Нужно использовать любую возможность, чтобы выиграть любой турнир. Мне очень нравится то, что мы делаем в данный момент. Мы начали Лигу конференций в августе, а сейчас середина мая и мы все еще здесь, так что это большая заслуга ребят.

Наше преимущество минимально. Если бы мы проигрывали в один мяч, у нас тоже были бы шансы. Вопрос о победителе пары остается открытым, и нам нужно доделать дело до конца. Мы должны пройти через этот процесс, прежде чем думать о будущем», - сказал Мойес.

Матч АЗ Алкмаар – «Вест Хэм» состоится в четверг, 18 мая. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой «молотобойцев» со счетом 2:1.