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Лига конференций
18 мая 2023, 11:22 | Обновлено 18 мая 2023, 11:43
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Дэвид МОЙЕС: «Нужно использовать любую возможность выиграть любой турнир»

Наставник «Вест Хэма» – о задаче в Лиге конференций

18 мая 2023, 11:22 | Обновлено 18 мая 2023, 11:43
195
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Дэвид МОЙЕС: «Нужно использовать любую возможность выиграть любой турнир»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Мойес

Главный тренер английского «Вест Хэма» Дэвид Мойес поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги конференций против нидерландского АЗ.

«Нужно использовать любую возможность, чтобы выиграть любой турнир. Мне очень нравится то, что мы делаем в данный момент. Мы начали Лигу конференций в августе, а сейчас середина мая и мы все еще здесь, так что это большая заслуга ребят.

Наше преимущество минимально. Если бы мы проигрывали в один мяч, у нас тоже были бы шансы. Вопрос о победителе пары остается открытым, и нам нужно доделать дело до конца. Мы должны пройти через этот процесс, прежде чем думать о будущем», - сказал Мойес.

Матч АЗ Алкмаар – «Вест Хэм» состоится в четверг, 18 мая. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой «молотобойцев» со счетом 2:1.

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Дэвид Мойес АЗ Алкмаар Вест Хэм Лига конференций
Источник УЕФА
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zzg77
Сезон провалив і мабуть АЗ вам перетне шлях.
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