СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 мая

В четверг, 18 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:30 Ньюкасл – Брайтон

2.09 – 3.94 – 3.52

22:00 Байер – Рома

2.15 – 3.44 – 3.82

22:00 Севилья – Ювентус

2.48 – 3.34 – 3.18

22:00 АЗ Алкмаар – Вест Хэм

2.63 – 3.44 – 2.63

22:00 Базель – Фиорентина

4.72 – 4.14 – 1.68