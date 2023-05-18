Лига Европы18 мая 2023, 10:12 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 мая
Важные события во всех видах спорта
18 мая 2023, 10:12 |
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В четверг, 18 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
21:30 Ньюкасл – Брайтон
22:00 Байер – Рома
22:00 Севилья – Ювентус
22:00 АЗ Алкмаар – Вест Хэм
22:00 Базель – Фиорентина
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