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Лига Европы
18 мая 2023, 10:12 |
96
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 мая

Важные события во всех видах спорта

18 мая 2023, 10:12 |
96
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 мая
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 18 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:30 Ньюкасл – Брайтон

Favbet 2.09 – 3.94 – 3.52

22:00 Байер – Рома

Favbet 2.15 – 3.44 – 3.82

22:00 Севилья – Ювентус

Favbet 2.48 – 3.34 – 3.18

22:00 АЗ Алкмаар – Вест Хэм

Favbet 2.63 – 3.44 – 2.63

22:00 Базель – Фиорентина

Favbet 4.72 – 4.14 – 1.68

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Источник Sport.ua
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