Киченок и Остапенко не смогли выйти в полуфинал парного разряда в Риме

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Риме (Италия).

В четвертьфинале соревнований украинка вместе с Аленой Остапенко (Латвия) в двух сетах проиграли тандему Мария Боузкова / Бетани Маттек-Сэндс за 1 час и 40 минут.

WTA 1000 Рим. Пары. Грунт. 1/4 финала

Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко – Мария Боузкова (Чехия) / Бетани Маттек-Сэндс (США) – 6:7 (3:7), 3:6

На протяжении всего матча украинско-латвийская пара была вынуждена догонять соперниц по количеству геймов после того, как чешка и американка делали брейк.

В полуфинале тысячника в Риме Мария Боузкова и Бетани Маттек-Сэндс сыграют со Сторм Сандерс и Элизе Мертенс.