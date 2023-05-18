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WTA
18 мая 2023, 00:27 | Обновлено 18 мая 2023, 00:50
187
1

Киченок и Остапенко не смогли выйти в полуфинал парного разряда в Риме

Украинско-латвийский тандем в двух сетах проиграл паре Мария Боузкова / Бетани Маттек-Сэндс

18 мая 2023, 00:27 | Обновлено 18 мая 2023, 00:50
187
1
Киченок и Остапенко не смогли выйти в полуфинал парного разряда в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Риме (Италия).

В четвертьфинале соревнований украинка вместе с Аленой Остапенко (Латвия) в двух сетах проиграли тандему Мария Боузкова / Бетани Маттек-Сэндс за 1 час и 40 минут.

WTA 1000 Рим. Пары. Грунт. 1/4 финала

Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко – Мария Боузкова (Чехия) / Бетани Маттек-Сэндс (США) – 6:7 (3:7), 3:6

На протяжении всего матча украинско-латвийская пара была вынуждена догонять соперниц по количеству геймов после того, как чешка и американка делали брейк.

В полуфинале тысячника в Риме Мария Боузкова и Бетани Маттек-Сэндс сыграют со Сторм Сандерс и Элизе Мертенс.

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Бетани Маттек-Сэндс Мария Боузкова Людмила Киченок Алена Остапенко WTA Рим
Источник Sport.ua
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Віталій Ткачук
Погано, я завжди за них вболіваю, пара зіграна, але якось так.
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