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Лига чемпионов
17 мая 2023, 23:52 | Обновлено 18 мая 2023, 00:06
1067
0

ВИДЕО. Вышел вместо Холанда и забил. Чемпион мира похоронил Реал

Хулиан Альварес оформил 4-й гол горожан на 90+1 минуте

17 мая 2023, 23:52 | Обновлено 18 мая 2023, 00:06
1067
0
ВИДЕО. Вышел вместо Холанда и забил. Чемпион мира похоронил Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

В среду, 17 мая, проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между клубами «Манчестер Сити» и «Реал».

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Первая встреча на «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счетом 1:1.

На 23-й минуте счет в матче открыл португальский футболист Бернарду Силва. Защита королевского клуба не смогла закрыть игрока в своей штрафной площади, Кевин де Брюйне отдал пас на португальца, который не упустил свой шанс, оказавшись перед воротами Тибо Куртуа.

Уже спустя 14 минут Бернарду оформил дубль в ворота «сливочных», сыграв головой на добивании.

На 76-й минуте «горожане» поставили жирную точку в матче. После навеса Кевина де Брюйне, до мяча практически дотянулся Мануэль Аканджи. Но вместо него в свои ворота замкнул навес Эдер Милитао.

На 89-й минуте звездный норвежский форвард «Сити» Эрлинг Холанд покинул поле. Вместо него вышел чемпион мира в составе сборной Аргентины Хулиан Альварес. Уже спустя 2 минуты аргентинец забил 4-й гол для англичан.

ВИДЕО. Вышел вместо Холанда и забил. Чемпион мира похоронил Реал

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Источник Sport.ua
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