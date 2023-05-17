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  4. ВИДЕО. Автогол Милитао или гол Аканджи? Ман Сити громит Реал на Этихад
Лига чемпионов
17 мая 2023, 23:42 |
653
1

ВИДЕО. Автогол Милитао или гол Аканджи? Ман Сити громит Реал на Этихад

3-й гол англичане забили на 76-й минуте

17 мая 2023, 23:42 |
653
1
ВИДЕО. Автогол Милитао или гол Аканджи? Ман Сити громит Реал на Этихад
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 17 мая, проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между клубами «Манчестер Сити» и «Реал».

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Первая встреча на «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счетом 1:1.

На 23-й минуте счет в матче открыл португальский футболист Бернарду Силва. Защита королевского клуба не смогла закрыть игрока в своей штрафной площади, Кевин де Брюйне отдал пас на португальца, который не упустил свой шанс, оказавшись перед воротами Тибо Куртуа.

Уже спустя 14 минут Бернарду оформил дубль в ворота «сливочных», сыграв головой на добивании.

На 76-й минуте «горожане» поставили жирную точку в матче. После навеса Кевина де Брюйне, до мяча практически дотянулся Мануэль Аканджи. Но вместо него в свои ворота замкнул навес Эдер Милитао.

ВИДЕО. Автогол Милитао или гол Аканджи? Ман Сити громит Реал на Этихад

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Источник Sport.ua
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Виктор Войцеховский
МС после такой игры должен на Реале женится 
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