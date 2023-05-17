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  4. Без Джоковича. Определены первые полуфиналисты грунтового Мастерса в Риме
ATP
17 мая 2023, 23:25 |
497
0

Без Джоковича. Определены первые полуфиналисты грунтового Мастерса в Риме

Хольгер Руне сразится с Каспером Руудом

17 мая 2023, 23:25 |
497
0
Без Джоковича. Определены первые полуфиналисты грунтового Мастерса в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд

В среду, 17 мая, состоялись полуфинальные матчи в верхней части сетки на грунтовом турнире серии АТР 1000 в Риме (Италия).

Первая ракетка мира Новак Джокович в трех партиях уступил Хольгеру Руне.

В еще одном поединке 1/2 финала Каспер Рууд в двух сетах разобрался с Франсиско Черундоло.

Полуфинальные игры в нижней части сетки состоятся завтра, 18 мая. Янник Ханфманн встретится с Даниилом Медведевым, а Стефанос Циципас сразится против Борны Чорича.

АТР 1000 Рим. Грунт. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Новак Джокович [1] – Хольгер Руне [7] – 2:6, 6:4, 2:6
Каспер Рууд [4] – Франсиско Черундоло [24] – 7:6 (7:5), 6:4

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Источник Sport.ua
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