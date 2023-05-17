Без Джоковича. Определены первые полуфиналисты грунтового Мастерса в Риме
Хольгер Руне сразится с Каспером Руудом
В среду, 17 мая, состоялись полуфинальные матчи в верхней части сетки на грунтовом турнире серии АТР 1000 в Риме (Италия).
Первая ракетка мира Новак Джокович в трех партиях уступил Хольгеру Руне.
В еще одном поединке 1/2 финала Каспер Рууд в двух сетах разобрался с Франсиско Черундоло.
Полуфинальные игры в нижней части сетки состоятся завтра, 18 мая. Янник Ханфманн встретится с Даниилом Медведевым, а Стефанос Циципас сразится против Борны Чорича.
АТР 1000 Рим. Грунт. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Новак Джокович [1] – Хольгер Руне [7] – 2:6, 6:4, 2:6
Каспер Рууд [4] – Франсиско Черундоло [24] – 7:6 (7:5), 6:4
RUU-NE EPISODE 5 🍿 👀@CasperRuud98 @holgerrune2003 #IBI23 pic.twitter.com/RGi3pPIQMF— Tennis TV (@TennisTV) May 17, 2023
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