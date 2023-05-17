В среду, 17 мая, проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между клубами «Манчестер Сити» и «Реал».

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Первая встреча на «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счетом 1:1.

На 23-й минуте счет в матче открыл португальский футболист Бернарду Силва. Защита королевского клуба не смогла закрыть игрока в своей штрафной площади, Кевин де Брюйне отдал пас на португальца, который не упустил свой шанс, оказавшись перед воротами Тибо Куртуа.

ВИДЕО. Защита Реала потеряла Бернарду. Сити вышел вперед в полуфинале ЛЧ