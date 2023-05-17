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  4. ВИДЕО. Защита Реала потеряла Бернарду. Сити вышел вперед в полуфинале ЛЧ
Лига чемпионов
17 мая 2023, 22:35 | Обновлено 17 мая 2023, 23:17
1539
1

ВИДЕО. Защита Реала потеряла Бернарду. Сити вышел вперед в полуфинале ЛЧ

Португалец открыл счет на 23-й минуте игры

17 мая 2023, 22:35 | Обновлено 17 мая 2023, 23:17
1539
1
ВИДЕО. Защита Реала потеряла Бернарду. Сити вышел вперед в полуфинале ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва

В среду, 17 мая, проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между клубами «Манчестер Сити» и «Реал».

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Первая встреча на «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счетом 1:1.

На 23-й минуте счет в матче открыл португальский футболист Бернарду Силва. Защита королевского клуба не смогла закрыть игрока в своей штрафной площади, Кевин де Брюйне отдал пас на португальца, который не упустил свой шанс, оказавшись перед воротами Тибо Куртуа.

ВИДЕО. Защита Реала потеряла Бернарду. Сити вышел вперед в полуфинале ЛЧ

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Источник Sport.ua
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Mykhailo Stepanov
якщо б Лунін такий, в свій кут, пропустив його б з лайном змішали..а тут ...
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