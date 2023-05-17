Ига Свентек – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 мая первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) продолжит выступления на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Риме (Италия).

В 1/4 финала соревнований в столице Италии полька сыграет с Еленой Рыбакиной (Казахстан, WTA 6). Поединок состоится последним четвертым запуском на центральном корте. Встреча начнется после поединка Каспер Рууд – Франсиско Черундоло. Ориентировочное время начала матча – 21:30 по Киеву.

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Это будет пятая встреча девушек. Счет 3:1 в пользу Рыбакиной. В 2023 году Свентек дважды проиграла представительнице Казахстана (на АО и в Индиан-Уэллсе).

Победительница матча в полуфинале тысячника в Риме сразится против Алены Остапенко (Латвия, WTA 20).

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