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  4. Ига Свентек – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
17 мая 2023, 19:59 |
818
1

Ига Свентек – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира серии WTA 1000 в Риме

17 мая 2023, 19:59 |
818
1
Ига Свентек – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

17 мая первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) продолжит выступления на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Риме (Италия).

В 1/4 финала соревнований в столице Италии полька сыграет с Еленой Рыбакиной (Казахстан, WTA 6). Поединок состоится последним четвертым запуском на центральном корте. Встреча начнется после поединка Каспер Рууд – Франсиско Черундоло. Ориентировочное время начала матча – 21:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет пятая встреча девушек. Счет 3:1 в пользу Рыбакиной. В 2023 году Свентек дважды проиграла представительнице Казахстана (на АО и в Индиан-Уэллсе).

Победительница матча в полуфинале тысячника в Риме сразится против Алены Остапенко (Латвия, WTA 20).

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Ига Свёнтек Елена Рыбакина WTA Рим смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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Александр Науменко
Альо, немає такого ім'я альона, є Олена.
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