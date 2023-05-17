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  4. Даяна Ястремская – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
17 мая 2023, 19:54 |
1087
0

Даяна Ястремская – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире во Флоренции

17 мая 2023, 19:54 |
1087
0
Даяна Ястремская – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

18 мая украинская теннисистка Даяна Ястремская (№158 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 во Флоренции.

Во втором раунде основы украинка сразится против Жасмин Паолини (№65 WTA). Встреча состоится первым запуском. Время начала матча – 12:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли 5 раз, украинка выиграла один поединок.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Магали Кемпен (№194 WTA) или Илены Ин-Альбон (№132 WTA).

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Источник Sport.ua
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