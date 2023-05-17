Даяна Ястремская – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире во Флоренции
18 мая украинская теннисистка Даяна Ястремская (№158 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 во Флоренции.
Во втором раунде основы украинка сразится против Жасмин Паолини (№65 WTA). Встреча состоится первым запуском. Время начала матча – 12:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли 5 раз, украинка выиграла один поединок.
Победительница встречи в следующем раунде сразится против Магали Кемпен (№194 WTA) или Илены Ин-Альбон (№132 WTA).
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