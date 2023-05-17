Ваншельбойм стартовал на турнире в Эфиопии с легкой победы
Украинец подтвердил статус второй ракетки соревнований
Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (№453 АТР) одержал убедительную победу в первом круге турнира ITF M15, который стартовал в Аддис-Абебе, столице Эфиопии.
21-летний уроженец Сараево, что в Боснии и Герцеговине, на старте кампании сошелся на корте с местным ноунеймом Ябецем Кебеде. Свой перевес над соперником Ваншельбойм доказал «под ноль» – дважды по 6:0.
ITF M15 Аддис-Абеба. Первый круг
Ябец Кебеде (Эфиопия) – Эрик Ваншельбойм (Украина, 2) – 0:6, 0:6
Во втором круге турнира в Эфиопии Ваншельбойм встретится с победителем встречи Нитин Кумар Синха (Индия) – Николас Вильялон (Чили).
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