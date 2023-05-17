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Украина. Премьер лига
17 мая 2023, 18:34 |
112
0

РАКИЦКИЙ: «Задача всех спортсменов и клубов – помогать нашим защитникам»

Игрок «Шахтера» помогает раненому бойцу

17 мая 2023, 18:34 |
112
0
РАКИЦКИЙ: «Задача всех спортсменов и клубов – помогать нашим защитникам»
ФК Шахтер Донецк. Ярослав Ракицкий

Защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий рассказал о решающих играх УПЛ и помощи раненому бойцу.

- Ярослав, впереди решающий отрезок сезона, а ты имеешь большой опыт в таких матчах. Что главное в этот период?
- Как говорит Мистер, мы прошли тяжелый год – для «Шахтера» и для всей страны, осталось две недели до конца сезона, поэтому должны выложиться сейчас максимально. Нужны большая концентрация, самоотдача, должны приложить все усилия, чтобы взять в этих четырех матчах 12 очков, вот и все.

- На днях на твоей странице в Instagram появился пост о встрече с раненым воином ВСУ, фанатом «Шахтера». Насколько известно, ты возьмешь на себя все расходы по лечению бойца. Расскажи, что это за история?
- Да, парня зовут Никита. Он получил тяжелые ранения, сейчас проходит лечение. Эти герои жертвуют собой, защищая Украину. Благодаря им мы живы и имеем возможность играть в футбол. Поэтому, считаю, моя задача, как и всех спортсменов, клубов, – помогать нашим защитникам. Мы с ним встретились, немного пообщались. Договорились, что, когда начнется отпуск, еще приеду, поговорим подробнее. Я многое хотел бы расспросить у него, уверен, у Никиты также есть вопросы ко мне. Я никогда не прячусь – на все отвечу. Главное, чтобы он как можно быстрее выздоравливал, стал на ноги и вернулся к нормальной жизни.

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Ярослав Ракицкий Шахтер Донецк российско-украинская война
Источник ФК Шахтер Донецк
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