Снигур стартовала с уверенной победы на 60-тысячнике ITF во Франции

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№169 WTA) стартовала с победы на 60-тысячнике ITF во Франции.

В матче первого раунда четвертая сеяная украинка в двух сетах переиграла француженку Ясмин Мансури (№487 WTA), которая стартовала в квалификации.

Сен-Годан. Первый круг

Дарья Снигур (Украина, 4) – Ясмин Мансури (Франция, Q) – 6:3, 6:1

В следующем раунде соперницей теннисистки из Украины станет Кетлин Канев из Германии или Софья Лансере.