ITF17 мая 2023, 18:21 |
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Снигур стартовала с уверенной победы на 60-тысячнике ITF во Франции
Дарья обыграла теннисистку из квалификации
17 мая 2023, 18:21 |
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Украинская теннисистка Дарья Снигур (№169 WTA) стартовала с победы на 60-тысячнике ITF во Франции.
В матче первого раунда четвертая сеяная украинка в двух сетах переиграла француженку Ясмин Мансури (№487 WTA), которая стартовала в квалификации.
Сен-Годан. Первый круг
Дарья Снигур (Украина, 4) – Ясмин Мансури (Франция, Q) – 6:3, 6:1
В следующем раунде соперницей теннисистки из Украины станет Кетлин Канев из Германии или Софья Лансере.
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