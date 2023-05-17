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  4. Снигур стартовала с уверенной победы на 60-тысячнике ITF во Франции
ITF
17 мая 2023, 18:21 |
250
0

Снигур стартовала с уверенной победы на 60-тысячнике ITF во Франции

Дарья обыграла теннисистку из квалификации

17 мая 2023, 18:21 |
250
0
Снигур стартовала с уверенной победы на 60-тысячнике ITF во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№169 WTA) стартовала с победы на 60-тысячнике ITF во Франции.

В матче первого раунда четвертая сеяная украинка в двух сетах переиграла француженку Ясмин Мансури (№487 WTA), которая стартовала в квалификации.

Сен-Годан. Первый круг
Дарья Снигур (Украина, 4) – Ясмин Мансури (Франция, Q) – 6:3, 6:1

В следующем раунде соперницей теннисистки из Украины станет Кетлин Канев из Германии или Софья Лансере.

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ITF Сен-Годан Ясмин Мансури Дарья Снигур
Источник Sport.ua
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