Джака стал еще ближе к переходу из Арсенала в Байер

Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака обсудил личный контракт и достиг договоренности по нему с руководством немецкого клуба «Байер».

«Фармацевты» намерены оформить подписание Джаки летом этого года. Договор с ним будет рассчитан до 2027 года.

Нынешний контракт Гранита Джаки с «Арсеналом» действует до лета 2024 года. Впрочем, в стане лондонцев не будут против ухода 30-летнего уроженца Базеля в другой клуб.

Трансферная стоимость полузащитника сборной Швейцарии оценивается в 28 млн евро.