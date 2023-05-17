Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Джака стал еще ближе к переходу из Арсенала в Байер
Англия
17 мая 2023, 17:21 | Обновлено 17 мая 2023, 17:29
426
0

Джака стал еще ближе к переходу из Арсенала в Байер

Швейцарца ждет клуб из Леверкузена

17 мая 2023, 17:21 | Обновлено 17 мая 2023, 17:29
426
0
Джака стал еще ближе к переходу из Арсенала в Байер
Getty Images/Global Images Ukraine. Гранит Джака

Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака обсудил личный контракт и достиг договоренности по нему с руководством немецкого клуба «Байер».

«Фармацевты» намерены оформить подписание Джаки летом этого года. Договор с ним будет рассчитан до 2027 года.

Нынешний контракт Гранита Джаки с «Арсеналом» действует до лета 2024 года. Впрочем, в стане лондонцев не будут против ухода 30-летнего уроженца Базеля в другой клуб.

Трансферная стоимость полузащитника сборной Швейцарии оценивается в 28 млн евро.

По теме:
Клопп обратился к руководству Ливерпуля с просьбой об одном трансфере
Манчестер Юнайтед готов приютить опального Мане из Баварии
Довбик заинтересовал Марсель. Цена вопроса – 11-15 миллионов евро
Гранит Джака Байер Арсенал Лондон трансферы
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дарио СРНА – Донбасс Арене: «Скоро увидимся»
Футбол | 17 мая 2023, 15:24 8
Дарио СРНА – Донбасс Арене: «Скоро увидимся»
Дарио СРНА – Донбасс Арене: «Скоро увидимся»

Директор «Шахтера» что-то знает?

ВИДЕО. Шокировал соперников. Вратарь забил гол от собственных ворот на 90+2
Футбол | 16 мая 2023, 20:50 4
ВИДЕО. Шокировал соперников. Вратарь забил гол от собственных ворот на 90+2
ВИДЕО. Шокировал соперников. Вратарь забил гол от собственных ворот на 90+2

«Селая» и «Атлетико» Морелия выдали огненный матч с 4 мячами, 5 красными и суперголом голкипера

Поль Погба: когда жизнь и карьера – борьба!
Футбол | 17.05.2023, 14:47
Поль Погба: когда жизнь и карьера – борьба!
Поль Погба: когда жизнь и карьера – борьба!
Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Василий Ломаченко
Бокс | 17.05.2023, 02:55
Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Василий Ломаченко
Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Василий Ломаченко
Предсказуемый финалист. Интер и во втором матче обыграл Милан
Футбол | 16.05.2023, 23:53
Предсказуемый финалист. Интер и во втором матче обыграл Милан
Предсказуемый финалист. Интер и во втором матче обыграл Милан
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Битва Финляндии и Швеции, Латвия обыграла Чехию в овертайме
ЧМ по хоккею. Битва Финляндии и Швеции, Латвия обыграла Чехию в овертайме
15.05.2023, 23:00 2
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Ванат дисквалифицирован на 3 матча за проявления дискриминации
ОФИЦИАЛЬНО. Ванат дисквалифицирован на 3 матча за проявления дискриминации
16.05.2023, 11:59 65
Футбол
ВИДЕО. Подсказка фаната помогла экс-игроку Арсенала забить гол с 40 метров
ВИДЕО. Подсказка фаната помогла экс-игроку Арсенала забить гол с 40 метров
15.05.2023, 17:01 1
Футбол
Мудрик может продолжить карьеру в Испании, но для этого есть ряд условий
Мудрик может продолжить карьеру в Испании, но для этого есть ряд условий
17.05.2023, 10:07 22
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
17.05.2023, 09:48 4
Хоккей
ЧМ по хоккею. Канада с трудом обыграла Словакию, успех США
ЧМ по хоккею. Канада с трудом обыграла Словакию, успех США
15.05.2023, 19:16
Хоккей
Хейни – фаворит боя против Ломаченко. Но у Василия есть шансы на победу
Хейни – фаворит боя против Ломаченко. Но у Василия есть шансы на победу
17.05.2023, 13:15 13
Бокс
Эвертон Миколенко готовится к беспрецедентному шагу
Эвертон Миколенко готовится к беспрецедентному шагу
16.05.2023, 12:15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности