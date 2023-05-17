Джака стал еще ближе к переходу из Арсенала в Байер
Швейцарца ждет клуб из Леверкузена
Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака обсудил личный контракт и достиг договоренности по нему с руководством немецкого клуба «Байер».
«Фармацевты» намерены оформить подписание Джаки летом этого года. Договор с ним будет рассчитан до 2027 года.
Нынешний контракт Гранита Джаки с «Арсеналом» действует до лета 2024 года. Впрочем, в стане лондонцев не будут против ухода 30-летнего уроженца Базеля в другой клуб.
Трансферная стоимость полузащитника сборной Швейцарии оценивается в 28 млн евро.
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